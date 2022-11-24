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AK Partili Hamza Dağ açıkladı... İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket sonucu! Arada 10 puan fak var

24.11.2022 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranlarına ilişkin konuştu. Erdoğan'ın masasındaki son anket sonuçlarını açıklayan Dağ, "AK Parti'nin oy oranı yüzde 42 bandında, oraya oturmuş vaziyette. Cumhurbaşkanımızın oranı da yüzde 52'lerde. İnşallah bir önceki seçimde aldığımız oydan daha yüksek bir oyla seçimi kazanacağız" dedi.

AK Partili Hamza Dağ açıkladı... İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket sonucu! Arada 10 puan fak var

AK Parti Tanıtım ve Medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket oranlarını paylaşan Dağ, anketlere göre son oy oranı rakamlarını açıkladı.

İşte Hamza Dağ'ın açıklamarından öne çıkan başlıklar;

SON ANKET SONUÇLARI

"Anketle alakalı mevzu çok kritik şeyler yaşanmadığı sürece çok büyük inişler çıkışlar olmaz. Anketlerde son durum bizim Ak Parti olarak yüzde 42 bandında o noktaya oturmuş vaziyette, Cumhurbaşkanımızın oyu da yüzde 52. Böyle bir durum var. Ben çok net bir şey söyleyeyim bugünden 2023 Haziran ayındaki seçimde biz cumhurbaşkanlığında bir önceki seçimden almış olduğumuz daha yüksek bir oyla AK Parti’de de bir önceki almış olduğumuz oydan daha fazla bir oyla seçimi kazanacağız."

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6'LI MASADA ADAYLIK TARTIŞMALARI

"6’lı masanın adayının kim olacağı bizi ilgilendirmiyor. Bir endişemiz söz konusu değil ama onları endişelendiriyor. 6'lı masanın 2 büyük partinin genel başkan yardımcıları ve grup başkan vekillerinin birbirleri hakkında yaptıkları açıklamalara bakacak olursanız: biri Kemal Kılıçdaroğlu kazanamaz diyor diğeri de kraldan çok kralcı diyor. Burada görünen tablo şu, bir maça çıkıyorsunuz ve maçın oyuncuları kavga ediyor, böyle bir takımın seçimde netice alacak noktaya gitmesi mümkün mü?"

AKŞENER'E KUMAR MASASI YANITI

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e çağrıda bulunmuştu. Akşener bu çağrıya 'Kumar masasında olmayacağız' yanıtını vermişti. Hamza Dağ, Akşener'in yanıtı ile ilgili "Cumhurbaşkanı’nın açıklaması çok net ‘Yerli ve milli tarafa buyurun’ diyor. İYİ Parti Genel Başkanı’nın böyle bir şeyi ‘Kumar masası’na benzetmesi AK Parti ve MHP’ye oy veren milyonlara hakarettir." dedi.

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