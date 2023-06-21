HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. AK Partili Hamza Dağ canlı yayında açıklamalar yaptı: Sanatçıların seçimlere müdahalesi 2019'da başladı

AK Partili Hamza Dağ canlı yayında açıklamalar yaptı: Sanatçıların seçimlere müdahalesi 2019'da başladı

21.06.2023 20:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ katıldığı canlı yayında seçim gündemiyle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Bazı ünlülerin deprem bölgesi ve seçimle ilgili sarf ettiği sözleri eleştiren Hamza Dağ, "Bu söylemlerde bulunanlara sanatçı denilmez, bunlar ünlü. Bir dizide oynamak sizi sanatçı yapmaz, sadece bir ajansın parlattığı kişi olursunuz. Sanatçıların seçimlere müdahalesi 2019'da başladı. Nerede kritik bir süreç olsa, bu kişilerin siyasete müdahil olma durumu oluyor" dedi.

AK Partili Hamza Dağ canlı yayında açıklamalar yaptı: Sanatçıların seçimlere müdahalesi 2019'da başladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Haber Global ekranlarında yayınlanan Buket Aydın ile Yüz Yüze'nin konuğu oldu. Seçim sonuçlarını değerlendiren Dağ,
muhalefet cephesinin kendi seçmenini açık bir şekilde kandırdığını söyledi.

Dağ, "Ümit verip aslında bu noktada bir güç ortaya koymamasına rağmen koyuyormuş gibi göründüğünü görüyoruz. DEVA, Saadet değil belki ama CHP seçmeni büyük bir sorgulama içinde. Vatandaşımızın net iradesini koyduğu, bizim de sorumluluğumuzu artıran bir süreç. 21 yıl sonra milletimiz bir 5 yıl daha verdi, 6 Şubat depreminden sonra bu şansı verdi, yaraların sarılması konusunda bize güvendi. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımız üst düzey bir irade ortaya koydu." dedi.

"BU OLANLAR ONLARI DA RAHATSIZ ETTİ"

Deprem bölgesindeki seçmenlerin oy tercihlerine eleştiren bazı ünlülerin sözlerine de tepki gösteren Dağ "Deprem bölgesindeki vatandaşlarımız buna güzel bir cevap verdi. İkinci turda Erdoğan'ın önde çıkması bunun en büyük cevabı. Deprem bölgesinde oylarımız daha çok arttı. Bu olanlar 85 milyonu rahatsız ettiği gibi onları da rahatsız etti. Bu söylemlerde bulunanlara sanatçı denilmez, bunlar ünlü. Bir dizide oynamak sizi sanatçı yapmaz, sadece bir ajansın parlattığı kişi olursunuz." şeklinde konuştu.

hamza dag3

"SANATÇILARIN SEÇİMLERE MÜDAHALESİ 2019'DA BAŞLADI"

Dağ'ın açıklamaları şu şekilde devam etti:
"Sanatçıların seçimlere müdahalesi 2019'da başladı. Nerede kritik bir süreç olsa, bu sanatçı dediğimiz kişilerin bir siyasete müdahil olma durumları söz konusu oluyor. AK Parti, bu çirkeflikle uğraşmak istemiyor. Sanki muhalefetle ilgili olumlu bir şey söylemeyi geçtim, Kılıçdaroğlu hakkında bir şey söylesinler. Cumhurbaşkanlığına aday görenler şimdi genel başkanlığa aday görmüyor."

KONSER İPTALLERİ

"Belediye başkanlarımız halktan gelen tepkileri dikkate almak zorunda. Bunlar da karşılıksız kalmamalı. Siyasal bedeli olduğu gibi bunların da bedeli olması lazım. Ben yaptım, yanıma kar kalacak dememeli kimse. Başkanlarımız da gelen tepkileri göz önüne alarak bunu değerlendirecek."

"DENİZ ZEYREK DİYOR Kİ..."

"Deniz Zeyrek diyor ki CHP içinde troller var. Günaydın kardeşim biz bunu 2 yıldır söylüyoruz. Troller, tetikçi gazeteciler var. İşin doğrusuna bakmıyorlar, bir şey bulunca üzerine gidelim diyorlar. FETÖ, PKK yandaşları hesaplar hepsi bir araya gelip linç ediyor. Ben şahsen yaşadım. Masadan kalktığı an Sayın Akşener de yaşadı. İnce yaşadı, Sinan Oğan yaşadı. Şimdi de aynısını bir grup Kılıçdaroğlu'na bir grup da İmamoğlu'na yapıyor."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çok konuşulacak 'yerel seçim ittifakı' iddiasıÇok konuşulacak 'yerel seçim ittifakı' iddiası
37 ilde TikTok operasyonu! Fenomenlerle birlikte para aklamışlar...37 ilde TikTok operasyonu! Fenomenlerle birlikte para aklamışlar...
Korku evinde 60 torba! Cesetleri yapboz gibi...Korku evinde 60 torba! Cesetleri yapboz gibi...
Anahtar Kelimeler:
Hamza Dağ

En Çok Okunan Haberler

Şimşek’in çalışmak istediği 4 bakan yardımcısına onay çıktı

Şimşek’in çalışmak istediği 4 bakan yardımcısına onay çıktı

Emekli ve memur zammı için net tarih! Bakan duyurdu...

Emekli ve memur zammı için net tarih! Bakan duyurdu...

Alkol masasında "anlık olarak" bulunmuş! Görüntüler infial yaratmıştı

Alkol masasında "anlık olarak" bulunmuş! Görüntüler infial yaratmıştı

Okyanusta bir büyük facia daha! Onlarca kişi boğularak can verdi

Okyanusta bir büyük facia daha! Onlarca kişi boğularak can verdi

Markette çifte cinayet! Bekçi kuzen dehşet saçtı...

Markette çifte cinayet! Bekçi kuzen dehşet saçtı...

Fırat Delibaş böyle yakalandı! Adamlarıyla orada saklanıyormuş

Fırat Delibaş böyle yakalandı! Adamlarıyla orada saklanıyormuş

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Hastanenin içinde gazlı bez unuttuğunu söyledi! “Tuvaletimi yaparken...”

Hastanenin içinde gazlı bez unuttuğunu söyledi! “Tuvaletimi yaparken...”

Ayağınızda yokmuşçasına rahat! Çok satan o ayakkabıda 270 TL indirim

Ayağınızda yokmuşçasına rahat! Çok satan o ayakkabıda 270 TL indirim

Düğünden 2 gün sonra boşandı! Gelin ve kayınvalidenin yemek kavgası...

Düğünden 2 gün sonra boşandı! Gelin ve kayınvalidenin yemek kavgası...

Kapağı açınca şoke oldu! 3 yıldır yaşadığı evde...

Kapağı açınca şoke oldu! 3 yıldır yaşadığı evde...

Davetlerin en göz alıcı kişisi olun! O takım elbisede 2100 TL indirim

Davetlerin en göz alıcı kişisi olun! O takım elbisede 2100 TL indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.