AK Partili Hamza Dağ canlı yayında açıklamalar yaptı: Sanatçıların seçimlere müdahalesi 2019'da başladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Haber Global ekranlarında yayınlanan Buket Aydın ile Yüz Yüze'nin konuğu oldu. Seçim sonuçlarını değerlendiren Dağ,

muhalefet cephesinin kendi seçmenini açık bir şekilde kandırdığını söyledi.

Dağ, "Ümit verip aslında bu noktada bir güç ortaya koymamasına rağmen koyuyormuş gibi göründüğünü görüyoruz. DEVA, Saadet değil belki ama CHP seçmeni büyük bir sorgulama içinde. Vatandaşımızın net iradesini koyduğu, bizim de sorumluluğumuzu artıran bir süreç. 21 yıl sonra milletimiz bir 5 yıl daha verdi, 6 Şubat depreminden sonra bu şansı verdi, yaraların sarılması konusunda bize güvendi. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımız üst düzey bir irade ortaya koydu." dedi.

"BU OLANLAR ONLARI DA RAHATSIZ ETTİ"

Deprem bölgesindeki seçmenlerin oy tercihlerine eleştiren bazı ünlülerin sözlerine de tepki gösteren Dağ "Deprem bölgesindeki vatandaşlarımız buna güzel bir cevap verdi. İkinci turda Erdoğan'ın önde çıkması bunun en büyük cevabı. Deprem bölgesinde oylarımız daha çok arttı. Bu olanlar 85 milyonu rahatsız ettiği gibi onları da rahatsız etti. Bu söylemlerde bulunanlara sanatçı denilmez, bunlar ünlü. Bir dizide oynamak sizi sanatçı yapmaz, sadece bir ajansın parlattığı kişi olursunuz." şeklinde konuştu.

"SANATÇILARIN SEÇİMLERE MÜDAHALESİ 2019'DA BAŞLADI"

Dağ'ın açıklamaları şu şekilde devam etti:

"Sanatçıların seçimlere müdahalesi 2019'da başladı. Nerede kritik bir süreç olsa, bu sanatçı dediğimiz kişilerin bir siyasete müdahil olma durumları söz konusu oluyor. AK Parti, bu çirkeflikle uğraşmak istemiyor. Sanki muhalefetle ilgili olumlu bir şey söylemeyi geçtim, Kılıçdaroğlu hakkında bir şey söylesinler. Cumhurbaşkanlığına aday görenler şimdi genel başkanlığa aday görmüyor."

KONSER İPTALLERİ

"Belediye başkanlarımız halktan gelen tepkileri dikkate almak zorunda. Bunlar da karşılıksız kalmamalı. Siyasal bedeli olduğu gibi bunların da bedeli olması lazım. Ben yaptım, yanıma kar kalacak dememeli kimse. Başkanlarımız da gelen tepkileri göz önüne alarak bunu değerlendirecek."

"DENİZ ZEYREK DİYOR Kİ..."

"Deniz Zeyrek diyor ki CHP içinde troller var. Günaydın kardeşim biz bunu 2 yıldır söylüyoruz. Troller, tetikçi gazeteciler var. İşin doğrusuna bakmıyorlar, bir şey bulunca üzerine gidelim diyorlar. FETÖ, PKK yandaşları hesaplar hepsi bir araya gelip linç ediyor. Ben şahsen yaşadım. Masadan kalktığı an Sayın Akşener de yaşadı. İnce yaşadı, Sinan Oğan yaşadı. Şimdi de aynısını bir grup Kılıçdaroğlu'na bir grup da İmamoğlu'na yapıyor."



