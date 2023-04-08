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AK Partili Hamza Dağ canlı yayında duyurdu! 'Listede yer almayan Bakan var'

08.04.2023 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı adaylarının kesinleşmesi sonrasında gözler milletvekili aday listelerine çevrilmişti. "Biz 2018’de 3 dönem kuralını uygulamadık, uygulayamadık" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, milletvekili aday listesiyle ilgili olarak "Listede yer almayan Bakan var" dedi.

AK Partili Hamza Dağ canlı yayında duyurdu! 'Listede yer almayan Bakan var'

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere odaklandı. Milletvekili aday listelerinin verilmesine 1 gün kala ittifak ve partilere ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Ortak liste yapmaya yanaşmayan Cumhur İttifakı ortağı MHP, milletvekili aday listesini ilk açıklayan parti oldu.

Katıldığı canlı yayında açıklamalar yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, AK Parti'nin milletvekili aday listesiyle ilgili olarak "Listede yer almayan Bakan var" dedi.

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Dağ canlı yayında şunları ifade etti:

"3 DÖNEM KURALINI UYGULAMADIK, UYGULAYAMADIK"

"Mecliste normal şartlarda bize 240-245 milletvekili getirmesi lazım. Ama biz geçen sefer 300 milletvekili çıkarttık. CHP yüzde 25 oy alıyor. Yüzde 25 oy ile meclise 150 milletvekili çıkartması lazım. Ama 130 milletvekili alıyor. Niye? Çünkü biz Türkiye’nin her yerinden temsiliyetimiz olduğu için biz almış olduğumuz oy oranının üstünde milletvekili alıyoruz.

Biz 2018’de 3 dönem kuralını uygulamadık, uygulayamadık. Zaman çok dardı, erken seçim oldu. Ben üç dönemi hem MYK’da savundum hem birebir Sayın Cumhurbaşkanımızla konuşmamda hem sahada teşkilatlarımızla yaptığımız görüşmelerde. Başvuruyu usulen yaptık. Çok net bir şekilde 3 dönem kuralının uygulanması gerektiğini söyledik. 20 sene 25 sene daha bu ülkenin bu partiye ihtiyacı olduğu kanaatindeyim. 25. döneme ara verme ve dönem olarak saymadan 26, 27 dönemde 3 dönemi üst üste yapan bu dönem ara verecek."

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