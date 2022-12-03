AK Partili Hamza Dağ'dan CHP'nin vizyon belgesine tepki: Dağ fare doğurdu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması'nda vizyon belgesini tanıttı. Toplantının ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP'nin vizyon belgesine tepki göstererek, "Siyasette rekabet vizyon ve projelerle edilir. CHP ile özdeşleşen bir şey oldu ve yine dağ fare doğurdu. Elbette şaşırmadık." dedi.

Sosyal medyadan açıklamalar yapan Dağ, şu ifadeleri kullandı;



Neler yapacaklarını süslü süslü cümlelerle anlattı ama “Nasıl” yapılacağına dair ortada bir şey yok. Neden biliyor musunuz?

Çünkü nasıl yapılacağını bilmiyor. Önceden bu memlekete yol haritası çizmeleri için IMF'den adam tayin ederlerdi. Şimdi de CHP'ye "akıl hocaları" atamışlar. Başdanışmanı ABD’de olan bir anlayış nasıl Türkiye’nin milli çıkarlarını muhafaza edecek ve yaşatacak? “Geleceğe dönüş” hayaliniz önerdiğiniz yönetim sisteminden aşikâr.

Ortaya koyduğunuz fikir ancak “IMF’in parmak salladığı, vesayetin siyaseti, toplumsal barışı ve ekonomiyi tarumar ettiği” geçmişe dönüştür. Müstemleke aklın ezberlerine, reçetelerine bu milletin ihtiyacı yoktur. Biz ülkemizi, bu toprakların aklıyla ve diliyle inşa ettiğimiz Türkiye Yüzyılı’na hazırlıyoruz. Bu toprakların sözüne, aklına, vicdanına; bizi biz yapan değerlerine inananlar Türkiye Yüzyılı’nı inşa edeceklerdir. Müstemleke akıl yine kaybedecektir.

