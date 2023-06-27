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AK Partili Hamza Dağ'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Merdan Yanardağ terör örgütü elebaşını öven bir şüphelidir

27.06.2023 22:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, katıldığı televizyon programında terör örgütü PKK/KCK'nın elebaşısıyla ilgili açıklamaları nedeniyle tutuklanan gazeteci Merdan Yanardağ'a ve Yanardağ'ın tutuklanmasına tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sert sözlerle eleştirdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Dağ, "Yanardağ’ın yaptığı ne basın ne de ifade özgürlüğüdür." ifadelerini kullandı.

AK Partili Hamza Dağ'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Merdan Yanardağ terör örgütü elebaşını öven bir şüphelidir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Merdan Yanardağ'ın canlı yayında terörist elebaşı Abdullah Öcalan hakkında sarf ettiği sözlere ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına tepki gösterdi.

Hamza Dağ paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bebek katili PKK elebaşı Abdullah Öcalan terör suçlusudur, binlerce şehidimizin kanı elinde olan bir katildir, teröristtir. Merdan Yanardağ da terör örgütü elebaşını öven bir şüphelidir. Yanardağ’ın yaptığı ne basın ne de ifade özgürlüğüdür."

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"MİLLETİMİZİN HASSASİYETLERİNİ GÖRMEZDEN GELEN SAYGISIZCA BİR AHVAL İÇİNDELER"

Kılıçdaroğlu'nun Merdan Yanardağ ile ilgili paylaşımına da tepki gösteren Dağ, şunları kaydetti:

"Başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere, Yanardağ’ı savunmak için "Terör örgütü liderini övmeyi ifade özgürlüğü kisvesinde normalleştirme" yarışına giren siyasetçiler, milletimizin hassasiyetlerini görmezden gelen saygısızca bir ahval içindedir. 'Seçim kazanamama gerekçesi' arayanlar, sadece bu olaydaki tutumlarının bile toplum nezdindeki karşılığını görseler, arayışlarına devam etmelerine gerek kalmazdı."

Canlı yayında skandal sözler! Yanardağ gözaltına alındı Canlı yayında skandal sözler! Yanardağ gözaltına alındı

NE OLMUŞTU?

Merdan Yanardağ, bir televizyon kanalında terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a ilişkin açıklamaları gerekçesiyle gözaltına alınmış ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan tutuklanmıştı.

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Merdan Yanardağ Hamza Dağ Kemal Kılıçdaroğlu

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