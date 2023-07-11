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AK Partili Hamza Dağ'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına sert tepki: Kendi tabanı bile onu ciddiye alıp dinlemiyor

11.07.2023 23:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyadan yaptığı paylaşıma tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun tweetini alıntılayarak paylaşan Hamza Dağ, "Kemal Kılıçdaroğlu bildiğimiz gibi… Neyse ki artık kendi tabanı bile onu ciddiye alıp dinlemiyor. Kendisi artık siyasi meftadır. Gündeme gelmek için söylediği sözler zırvadan ibarettir." ifadelerini kullandı.

AK Partili Hamza Dağ'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına sert tepki: Kendi tabanı bile onu ciddiye alıp dinlemiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamalardan bir kesitin yer aldığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise Kılıçdaroğlu'nun paylaşımını sert sözlerle eleştirdi.

"KENDİSİ ARTIK SİYASİ MEFTADIR"

Hamza Dağ paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Kemal Kılıçdaroğlu bildiğimiz gibi… Neyse ki artık kendi tabanı bile onu ciddiye alıp dinlemiyor. Kendisi artık siyasi meftadır. Gündeme gelmek için söylediği sözler zırvadan ibarettir.

Ayrıca sayın Kılıçdaroğlu, geçmişte yaptığınız bir açıklamada “Hırsızdan Cumhurbaşkanı olmaz” demiştiniz. Hırsızın kim olduğunu milletimiz 28 Mayıs’ta size gösterdi. Tabi ki anlayabilirseniz…"


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Hamza Dağ Kemal Kılıçdaroğlu

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