AK Partili Hamza Dağ'dan kreş açıklaması: "Milli Eğitim Bakanlığı, belediyelerden kanuna uygun hareket etmesini istemiştir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya hesabından belediye kreşleriyle ilgili açıklama yaptı.

Dağ paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"CHP’liler uzun yıllardır olduğu gibi bugün de genel başkanı, milletvekili, belediye başkanları ve sosyal medyadaki paralı ordusuyla yeni bir yalana sarılmış, buradan siyasi menfaat elde etme gayretiyle bize ve milletimize bir sirk gösterisi izletiyorlar.

Kreş ve anaokulu farklı organizasyonlardır. Anaokullarından 3 yaşın üzerindeki çocuklar faydalanır ve bu çocuklarımıza MEB tarafından uygun görülen belli bir müfredat uygulanır. 2007’de CHP, belediyelerin anaokulu açmasını AYM’ye itiraz yoluyla yasaklatmıştır.

Belediyeler kreş açabilir. Ancak kreş adı altında açtıkları sınıflarda anaokulu müfredatı uygulayamaz. Kanun var, nizam var.

Yaptıkları dezenformasyonun sebebi de çocuklarımız veya kreş açmaya çok istekli olmaları değildir. Burada da amaç beceriksizliklerini örtmektir.

Mesela, İzmir’de büyükşehir belediyesi kaç kreş vaadi vermiştir ve şu ana kadar kaç tane açmıştır? Biz sözümüzün sonuna kadar arkasındayız. Özellikle çalışan annelerimizi rahatlatacak kreşleri İzmirlilerin hizmetine kazandırmak istedik. Mevcut yönetim bunu başaramadığı için yine suçu hükümete atma telaşındadır.

Sözün özü, Milli Eğitim Bakanlığı, belediyelerden kanuna uygun hareket etmesini istemiştir. Bu sirkin nedeni nedir? Belediye başkanı olmanız, belediye kazanmanız size kendi kanunlarınızı, “CHP kanunlarını” uygulama hakkı vermez. Siz ayrıcalıklı, seçkin kimseler misiniz ki her şey sizin hayal dünyanızda kendi menfaatinize uygun şekillendirdiğiniz biçimde gerçekleşmek zorunda olsun? Yapılması gerekip yapmadıklarınızı gizlemek için tepinip duruyorsunuz ama bu yalan sevdası önceki genel başkanınızı siyaset sahnesinden silip attı. Sevdası aynı olanın akıbeti de aynı olur."