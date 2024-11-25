HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. AK Partili Hamza Dağ'dan kreş açıklaması: "Milli Eğitim Bakanlığı, belediyelerden kanuna uygun hareket etmesini istemiştir"

AK Partili Hamza Dağ'dan kreş açıklaması: "Milli Eğitim Bakanlığı, belediyelerden kanuna uygun hareket etmesini istemiştir"

25.11.2024 18:47
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla CHP lideri Özgür Özel'in belediye kreşleriyle ilgili paylaşımına yanıt verdi. Dağ, "Belediyeler kreş açabilir. Ancak kreş adı altında açtıkları sınıflarda anaokulu müfredatı uygulayamaz. Kanun var, nizam var. Sözün özü, Milli Eğitim Bakanlığı, belediyelerden kanuna uygun hareket etmesini istemiştir." dedi.

AK Partili Hamza Dağ'dan kreş açıklaması: "Milli Eğitim Bakanlığı, belediyelerden kanuna uygun hareket etmesini istemiştir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya hesabından belediye kreşleriyle ilgili açıklama yaptı.

Dağ paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"CHP’liler uzun yıllardır olduğu gibi bugün de genel başkanı, milletvekili, belediye başkanları ve sosyal medyadaki paralı ordusuyla yeni bir yalana sarılmış, buradan siyasi menfaat elde etme gayretiyle bize ve milletimize bir sirk gösterisi izletiyorlar.

Kreş ve anaokulu farklı organizasyonlardır. Anaokullarından 3 yaşın üzerindeki çocuklar faydalanır ve bu çocuklarımıza MEB tarafından uygun görülen belli bir müfredat uygulanır. 2007’de CHP, belediyelerin anaokulu açmasını AYM’ye itiraz yoluyla yasaklatmıştır.

Belediyeler kreş açabilir. Ancak kreş adı altında açtıkları sınıflarda anaokulu müfredatı uygulayamaz. Kanun var, nizam var.

Yaptıkları dezenformasyonun sebebi de çocuklarımız veya kreş açmaya çok istekli olmaları değildir. Burada da amaç beceriksizliklerini örtmektir.

Mesela, İzmir’de büyükşehir belediyesi kaç kreş vaadi vermiştir ve şu ana kadar kaç tane açmıştır? Biz sözümüzün sonuna kadar arkasındayız. Özellikle çalışan annelerimizi rahatlatacak kreşleri İzmirlilerin hizmetine kazandırmak istedik. Mevcut yönetim bunu başaramadığı için yine suçu hükümete atma telaşındadır.

Sözün özü, Milli Eğitim Bakanlığı, belediyelerden kanuna uygun hareket etmesini istemiştir. Bu sirkin nedeni nedir? Belediye başkanı olmanız, belediye kazanmanız size kendi kanunlarınızı, “CHP kanunlarını” uygulama hakkı vermez. Siz ayrıcalıklı, seçkin kimseler misiniz ki her şey sizin hayal dünyanızda kendi menfaatinize uygun şekillendirdiğiniz biçimde gerçekleşmek zorunda olsun? Yapılması gerekip yapmadıklarınızı gizlemek için tepinip duruyorsunuz ama bu yalan sevdası önceki genel başkanınızı siyaset sahnesinden silip attı. Sevdası aynı olanın akıbeti de aynı olur."

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Hamza Dağ ak parti
En Çok Okunan Haberler
GSS borçlarına af yolda! 2 milyar TL'lik prim borcu silinecek

GSS borçlarına af yolda! 2 milyar TL'lik prim borcu silinecek

G.Saray'da ayrılık kesinleşti! Ocak ayında veda ediyor...

G.Saray'da ayrılık kesinleşti! Ocak ayında veda ediyor...

İstanbul'daki seri cinayetlerin sebebi ortaya çıktı! Berber detayı

İstanbul'daki seri cinayetlerin sebebi ortaya çıktı! Berber detayı

Kreş iddiası sonrası Bakan Kurum CHP'ye sert çıktı

Kreş iddiası sonrası Bakan Kurum CHP'ye sert çıktı

Kreş tartışması sonrası Bakan Tekin'den yeni açıklama: Özel ve İmamoğlu alenen yalan söylüyor

Kreş tartışması sonrası Bakan Tekin'den yeni açıklama: Özel ve İmamoğlu alenen yalan söylüyor

Kreş kararı sonrası İmamoğlu'ndan hodri meydan: Cesaretin varsa hadi gel kapat, bekliyorum

Kreş kararı sonrası İmamoğlu'ndan hodri meydan: Cesaretin varsa hadi gel kapat, bekliyorum

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı! Dev fırsatları kaçırmayın

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı! Dev fırsatları kaçırmayın

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.