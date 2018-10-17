AK Partili Hamza Dağ'dan sosyal medyadaki 'öpüşme' videosuna sert tepki!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, imam hatip okullarının açılışının 67'nci yıl dönümü nedeniyle Menemen Şehit Hakan Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen programa katıldı. Eğitim kurumları arasında ayrımcılığı ortadan kaldırdıklarını belirten Dağ, ayrıca, sosyal medyada yayınlanan iki erkek çocuğun öpüştüğü videoya tepki göstererek, "Kendi ahlaksızlığını şehrimiz üzerinden yansıtmaya çalışıyor. Ben biliyorum ki bu şehir, bayrağını da ezanını da her şeyin ötesinde önemsiyor" dedi.

İmam hatip okullarının açılışının 67'nci yıl dönümü nedeniyle Menemen Şehit Hakan Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, etkinlik düzenlendi. Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ da katıldı. Okulun konferans salonunda düzenlenen programda konuşan Hamza Dağ, zaman zaman imam hatip okullarında okuyan öğrencilere adaletsizliklerin yapıldığını, bu okullara yönelik ilginin azaltılmaya çalışıldığını söyledi. Kendisinin de imam hatip mezunu olduğunu belirten Dağ, öğrencilerin hangi okul mezunu olduğuna değil de yeteneklerine ve becerilerine bakılmasının daha sağlıklı olacağını söyledi. Türkiye'deki darbe süreçlerini de hatırlatan Dağ, "Ne zaman darbe süreçleri yaşandıysa, o zaman bu okullar ile ilgili birtakım hamleler yapıldı. Bizden sonraki nesiller bu süreçleri yaşamasın. Bu nedenle birtakım meseleleri tarihin çöplüğüne itmeliyiz. Dünleri yaşadık, tarihten ders almamız lazım" diye konuştu.