AK Parti'li Hamza Dağ: İzmir kötü yönetiliyor

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, (DHA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir'in kötü yönetildiğini söyleyerek, "İzmir'de birçok sıkıntı var. Yerel yöneticiler bu sorunları görmezden geliyor veya çözebilecek vizyona sahip değil. Her şeye rağmen bu şehir huzurlu ve güvenli bir şehirdir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenledi. Seçim çalışmalarına değinen Hamza Dağ, sahadan olumlu tepkiler aldıklarını söyledi. Dağ, "Sahadan aldığımız olumlu tepkiler ve vatandaşlarımızın teveccühü gösteriyor ki, bu seçim İzmir için bir dönüm noktası olacak. Büyükşehir Belediye Başkan adayımız ve ilçe belediye başkan adaylarımızla birlikte yürüttüğümüz seçim çalışmaları, İzmir genelinde karşılık bulmakta ve bir araya geldiğimiz on binlerce İzmirli hizmet temelli siyasetin özlemini duyduğunu ifade emektedir. İnanın, İzmir'de nereye gidersek gidelim değişim talebini çok güçlü bir şekilde duyuyoruz. Bizler milletimizin karşısına çıkarken, 17 yılda yaptığımız hizmetleri en büyük referans olarak ortaya koyuyor ve milletimizden vazife isterken yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatıyoruz. Rakibimiz olan siyasi parti ve ittifaktan da vatandaşa hizmet odaklı bir seçim kampanyası yürütmesini bekliyoruz" dedi.

Siyasi rakiplerini eleştiren Hamza Sağ, "Ne yazık ki onlar vatandaşın ihtiyaçlarından uzak, parti içi koltuk krizleriyle, aday belirleme sürecinde yaşanan olumsuzluklarla, tepeden inme adaylarla, belediyelerde rant kavgalarıyla vatandaşın karşısına çıkıyorlar. Bu süreçler tüm İzmir halkının kafasında soru işaretleri oluşturmuş ve birçok kişide endişeler yaratmış durumda" diye konuştu.

'SEFERİHİSAR BELEDİYESİ'NDE İŞÇİLERİN MAAŞLARI ÖDENMEDİ'

Seçim çalışmaları sırasında, CHP'li belediyelerin işçi ve memur maaşlarını ödeyemedikleri durumu ile de karşılaştıklarını ileri süren Hamza Dağ, bu durumun İzmir'deki CHP'li belediyeler için artık kronikleşmiş bir sorun halini aldığını savundu. Dağ, şunları söyledi:

"Bu konuda bilhassa Seferihisar Belediyesi'nin ön plana çıkması, Tunç Soyer'in İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı olduğu gözönüne alındığında son derece düşündürücüdür. Geçtiğimiz günlerde Seferihisar'a yaptığımız ziyaret esnasında bu konu ile ilgili çokça şikayet aldım. Seçim arifesinde iken bile Seferihisar Belediye Başkanı işçi ve memur maaşlarını ödememiş. Seferihisar Belediyesi işçilerinin ocak ve şubat ayındaki maaşları ödenmemiş ve memurların maaşları da 15 gün gecikmeli ödenmiş. Bu konu basına yansıyınca alelacele maaşları ödemişler fakat bu sefer de işçilerin maaşları 500-1000 TL arası kesintilerle gerçekleşmiş. Bunun yanında Tunç Soyer, bir toplantıda personeline seçim sürecinde CHP için çalışmaları ve CHP'nin seçim bürolarında bulunmaları gerektiğini söylemiş aksi takdirde maaşları tekrar ödememekle tehdit etmiştir. Seçim sloganı 'Çok renk, çok ses, çok nefes' olan Tunç Soyer, Seferihisar Belediye personeline yönelik bu dayatma ve tehditleri nasıl açıklamakta? CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, şahsi reklamını yapmak için milyonlarca lira harcarken, tüm billboardları kendi görselleriyle doldururken, çalışanlarının maaşları konusunda aynı cömertliği göstermemesini ne ile açıklamakta? Her fırsatta geliri eşit paylaşma edebiyatı yapan, İzmir'in sözde halkçı ve emekçi belediye başkan adayı Tunç Soyer, işçilerin ve memurların parasını başka yerlere mi harcamaktadır? Tunç Soyer'in kendi maaşı da çalışanlarının maaşı gibi gecikmiş midir? 43 bin 500 nüfuslu Seferihisar'da çok basit bir meselenin altından dahi kalkamayan Tunç Soyer binlerce kişinin çalıştığı İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni ve bu belediyenin bütçesini nasıl yönetecektir."

'PANZERİN ÜSTÜNE Mİ ÇIKMAYI YOKSA ÖNÜNE Mİ YATMAYI PLANLAMAKTA'

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer'in HDP ile yakın bir çizgide olduğunu savunan Hamza Dağ, şunlar söyledi:

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözde adalet yürüyüşünde alenen tasdik ettiği HDP ortaklığının, İzmir'de en üst düzeyde bir temsiliyeti için Tunç Soyer ismi belediye başkanlığına aday gösterildi. Öyle ki Tunç Soyer ismi açıklanır açıklanmaz ilk büyük destek HDP İzmir İl Başkanlığı'ndan geldi. CHP'nin İzmir büyükşehir belediye başkanlığı için HDP çizgisine yakın bir aday gösterilmesinden sonra şunları merak ediyoruz; Tunç Soyer İzmir'de HDP ile birlikte ortak miting yapacak mıdır? Sur'da gerçekleşen kayyum atamasına yönelik açıklamaları gözönünde bulundurulduğunda, Tunç Soyer İzmir'de terörle ilişkili kişi ve gruplara yönelik gerçekleştirilebilecek olası operasyonlarda panzerin üstüne mi çıkmayı yoksa önüne mi yatmayı planlamaktadır?"

İzmir'in kötü yönetildiğini de savunan Dağ, "İzmir'de birçok sıkıntı var, evet yerel yöneticiler bu sorunları görmezden geliyor veya çözebilecek vizyona sahip değil. Ancak her şeye rağmen bu şehir huzurlu ve güvenli bir şehirdir. İzmir, farklı kültürden insanların bir arada yaşadığı, aşırılıklara taviz vermeyen, ayrıştırıcı dilin karşılıksız kaldığı bir yapıya sahiptir. Ancak bu şehri emanet etmek istedikleri kişi İzmir'in bu refleksleriyle uzaktan yakından alakası olmayan biridir" dedi.

CHP'NİN SEÇİM OFİSLERİNE SALDIRI KONUSU

İzmir'de, CHP'nin bazı seçim ofislerine yönelik saldırıların olduğu hatırlatılan Dağ, şöyle dedi:

"Konuları başka noktaya götürmek doğru değil. Ben de orayı ziyaret ettim. 'Geçmiş olsun' dedim. Yamanlardaki mesele bir alacak verecek meselesi, bir adli olay. Siyasi olay değil. Biz 31 Mart'a kadar nasıl davranılması gerekiyorsa yapacağız. Özel yaşanan şahsi bir hususu siyasi bir noktaya götürmek de doğru değil. Bunları duydukça, anketler önlerine gelmeye başladı, bir kemikleşme yapabilir miyiz derdindeler. 24 Haziran'da oy vermiş, CHP'den rahatsız olan bir seçmen var. Bunu bir noktaya götürebilir miyiz düşüncesi var. Genel merkezdeki gerginlikler noktasında götüreceksek, bizim de vereceğimiz örnekler olur."

FOTOĞRAFLI