HABER

AK Parti’li Hamza Dağ oyunu kullandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 11:32 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, eşi ve çocukları ile birlikte oyunu İzmir’de kullandı.Yerel seçimler için oyunu kullanacağı Bayraklı Şehit Nazım Bey İlkokuluna eşi Zeynep Dağ ve çocukları ile gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, oyunu 2167 numaralı sandıkta kullandı.

AK Parti’li Hamza Dağ oyunu kullandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, eşi ve çocukları ile birlikte oyunu İzmir’de kullandı.
Yerel seçimler için oyunu kullanacağı Bayraklı Şehit Nazım Bey İlkokuluna eşi Zeynep Dağ ve çocukları ile gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, oyunu 2167 numaralı sandıkta kullandı. Kullandıkları oyun ardından Dağ ailesi, zarfları birlikte sandığa attı.
Oy kullanma işleminin ardından açıklamalarda bulunan Hamza Dağ, seçimlerin ülkeye hayırlı olmasını temenni ederken, “Bu bir yerel seçim. Şehrimizi 5 sene yönetecek kişilere oy verdik. Önümüzde 5 sene İzmir’imize ve ülkemize şehirlerin hassasiyetlerini bilen isimlerin seçilmesini temenni ediyorum. Milletimizin feraseti kuvvetlidir. Biz de oyumuzu kulandık. Rabbim akşama hayırlı bir netice nasip eder, 2023 Haziran seçimlerine kadar belediye başkanlarıyla birlikte hizmet etmeyi nasip eder İnşallah” dedi.
Dağ seçim sonuçlarını da partisinin İzmir il başkanlığında takip edeceğini söyledi.

AK Parti’li Hamza Dağ oyunu kullandı

AK Parti’li Hamza Dağ oyunu kullandı

PARTNEREvsiz kalan ünlü yıldız yarı çıplak kamp yaparken yakalandı!Evsiz kalan ünlü yıldız yarı çıplak kamp yaparken yakalandı!
Muğla Büyükşehir adayı CHP'li Osman Gürün oyunu kullandıMuğla Büyükşehir adayı CHP'li Osman Gürün oyunu kullandı
Çanakkale Belediye Başkanı ve CHP'nin adayı Gökhan, oyunu kullandıÇanakkale Belediye Başkanı ve CHP'nin adayı Gökhan, oyunu kullandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Survivor'ın kaderi değişecek'

'Survivor'ın kaderi değişecek'

Trump talimatı verdi! 3 ülkeye kötü haber!

Trump talimatı verdi! 3 ülkeye kötü haber!

Kocasının isteğini kabul etmedi! Korkunç işkence olayı...

Kocasının isteğini kabul etmedi! Korkunç işkence olayı...

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Sezen Aksu oy kullanamadı!

Sezen Aksu oy kullanamadı!

31 Mart yerel seçimde bu oylar kabul edilmeyecek

31 Mart yerel seçimde bu oylar kabul edilmeyecek

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

AK Partili genci rencide etmek istedi!

AK Partili genci rencide etmek istedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sandığa böyle gitti! Tekirdağ'da şaşırtan manzara

Sandığa böyle gitti! Tekirdağ'da şaşırtan manzara

Günlük burç yorumları 31 Mart Pazar (Mart ayı burç yorumları)

Günün burç yorumları

Seçim görevlilerini taşıyan minibüs yolda kaldı!

Seçim görevlileri mahsur kaldı! Ekipleri harekete geçiren ihbar

Hollanda'dan geldiği Bodrum'da uyuşturucuyla yakalandı

Hollanda'dan geldiği Bodrum'da uyuşturucuyla yakalandı

Alev topuna döndü! Caddenin ortasında korkutan anlar

Alev topuna döndü! Caddenin ortasında korkutan anlar

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.