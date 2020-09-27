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AK Partili Hamza Dağ, son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı! Cumhur İttifakı'nın oy oranı düştü mü?

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.09.2020 21:56 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin ve Millet İttifakı'nın oy oranını 30-35 bandında gösteren anket firmalarına tepki göstererek kendi yaptırdıkları anketi açıkladı. Dağ, "AK Parti'nin oy oranı 42,6, CHP'nin oy oranı 24,2, HDP'nin oy oranı 10,4. MHP'nin oy oranı 10,2, İYİ Parti'nin oy oranı 9,2" dedi.

AK Partili Hamza Dağ, son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı! Cumhur İttifakı'nın oy oranı düştü mü?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, son dönemde partisinin oy oranını yüzde 30-35 bandında olduğunu gösteren anketlere tepki göstererek, "AK Parti'nin oy oranı 42,6, CHP'nin oy oranı 24,2, HDP'nin oy oranı 10,4. MHP'nin oy oranı 10,2, İYİ Parti'nin oy oranı 9,2. Saadet Partisi 0,9, DEVA 0,6, Gelecek 0,1, diğer partiler 1." ifadelerini kullandı. Bu oranlara göre Cumhur İttifakı yüzde 52,6 oy alırken Millet İttifakı ise 34,3 oy aldı.

AK Parti İzmir'in Beydağ 7'nci Olağan İlçe Kongresi'ne AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, ekonomi eski bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti İzmir milletvekilleri Yaşar Kırkpınar, Necip Nasır ve Kütahya Milletvekili Ahmet Tan ile AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de katıldı.

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SON ANKET SONUÇLARI PAYLAŞIP "BİZ İKTİDARIZ" DEDİ

Kongrede mevcut ilçe başkanı Ogün Asil Aydoğdu yeniden başkanlığa getirildi. Beydağ Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Beydağ 7'nci Olağan İlçe Kongresi'ne katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, son anket sonuçlarını paylaştı. AK Parti'nin oylarının düştüğü iddialarını gündeme getiren Dağ, "Ödemiş'ten Türkiye'ye son anketimizi açıklamak istiyorum. Kararsızlar dağıtıldığında AK Parti'nin oy oranı 42,6, CHP'nin oy oranı ise 24,2'dir. HDP'nin oy oranı 10,4, MHP'nin oy oranı 10,2, İYİ Parti 9,2, Saadet Partisi ise 0,9 oy oranına sahiptir. Algıya, yalana, operasyona, toplum mühendisliğine gerek yok. İşte parti burada. Bu ülkeye bugün, biz, hizmet ediyoruz. Biz iktidarız, avucunuzu yalayacaksınız. 10 yıl daha bu ülkeye hizmet edecek olan AK Parti kadrolarıdır. 2023 seçimlerinde biz Ödemiş'te çok daha farklı bir tabloyla karşılaşacağız. Birinci parti olmanın ayak sesleri bu kongrede kendini gösteriyor" dedi.

Kongreye AK Parti İzmir milletvekili ve eski başbakan Binali Yıldırım da telefonla bağlandı. Yıldırım, sağlık sorunları nedeniyle kongreye katılamadığını söyleyerek, telefonla bağlanmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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