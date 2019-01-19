Ak Partili Hamza Dağ'dan, İzmir adayını açıklamayan CHP değerlendirmesi

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, yerel seçim çalışmaları kapsamında İzmir'de esnafla yemek yedi, partisinin projelerini anlattı. Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıklamayan CHP ile ilgili olarak da, "3,5 aydır tiyatro izliyoruz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun başrolünde olduğu tiyatro oynanıyor. Şunu izliyorum; birinci hedef İzmir'e hizmet etmek değil, kimin hangi makamı alacağı ve ona göre ilçe belediye başkan adaylarını belirleme süreci. Allah kimseyi CHP'de aktif siyasetçi yapmasın. Çok zor bir iş" dedi. AK Parti'nin yerel seçimler için İzmir adaylarını açıklamasından sonra çalışmalar hızlandırıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ da seçim çalışmalarını Buca'da sürdürdü. Otokent esnafıyla bir araya gelip, sorunlarını dinleyen Hamza Dağ, daha sonra birlikte yemek yedi. 'SEÇMEN DAVRANIŞI FARKLI TEZAHÜR EDECEK' Hem yerel hem de genel parti politikaları hakkında bilgiler veren Hamza Dağ, çıkışta da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Partisinin İzmir seçim çalışmalarını anlatan Hamza Dağ, "Seçim çalışmaları ve saha çok iyi gidiyor. Biz hem büyükşehir belediye başkan adayını hem de Cumhur İttifakı'nın 30 adayını belirledik. Adaylarımız geziyor, kendilerini ve projelerini anlatıyorlar. 2011'den bu yana aktif biçimde, çoğunda aday olarak sahada olan biriyim. 2014'te aday olmadan sahadaydık. Toplumsal sosyoloji ile karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum. Seçmen davranışı inşallah İzmir'de 31 Mart'ta çok farklı tezahür edecek. İzmir'de iyi oy aldık, 1 milyona yakın oyumuz var. 31 Mart akşamı çok farklı seçim neticesini elde edeceğimizi görüyorum" dedi. '3,5 AYDIR TİYATRO İZLİYORUZ' CHP'nin İzmir'de Büyükşehir Beleriye ile 4 ilçe belediyesi hariç, ilçe belediye başkan adaylarını açıklamamasını ve Aziz Kocaoğlu'nun tekrar aday adayı olmasını değerlendiren Hamza Dağ, şunları söyledi; "3,5 aydır tiyatro izliyoruz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun başrolünde, tiyatro oynanıyor. Şunu izliyorum; birinci hedef İzmir'e hizmet etmek değil. Kimin, hangi makamı alacağı ve ona göre ilçe belediye başkan adaylarını belirleme süreci. Allah kimseyi CHP'de aktif siyasetçi yapmasın. Çok zor bir iş. Ben kendi adıma şükrediyorum CHP'de aktif siyaset yapmadığım için. Yapsaydım da günümüzün büyük kısmı gereksiz parti içi çekişmelerle geçerdi" diye konuştu. Aziz Kocaoğlu'nun daha önce bu tarz hamleleri olduğunu da vurgulayan Hamza Dağ, "O günkü şartlarda öyle bir açıklama yaptığında bunun daha önce de tezahür ettiğini gördük. Sadece 2009'da değil, 2014'te de yaşadık. Basın toplantısıyla aday olmayacağını açıklamadı ama çeşitli toplantılarda, 'torunlarımla ilgileneceğim' dediğini görmüştük. O zaman da yine süreç içerisinde birtakım bahaneler ortaya konularak aday olundu. Şimdi de aynı süreç söz konusu, nasıl çıkacak göreceğiz. Ancak CHP'nin adayının Aziz olması, Tunç olması ya da başka bir isim olmasının fark ettiğini düşünmüyorum. Bakış noktamız kendi adaylarımız. Kamuoyuna açıklanan projeleri, rakip siyasi partimizin bu yaklaşımını, kamuoyu ve vatandaşımız gayet iyi takip ediyor. Bu anlamdaki düşüncelerimizi tabi ki zaman zaman kamuoyu ile paylaşıyoruz. Paylaşacağız."



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