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AK Partili Hamza Dağ'dan özel sporculara destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 17:03 | Son Güncelleme

İZMİRLİ özel sporcularla bir araya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, sporculara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini söyleyerek, "Onun özellikle özel sporculara verdiği önem ve onların durumlarını sorması başarılarında etkili oluyor.

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİRLİ özel sporcularla bir araya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, sporculara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini söyleyerek, "Onun özellikle özel sporculara verdiği önem ve onların durumlarını sorması başarılarında etkili oluyor. Böyle bir dönemde tartışmalar yaşanırken kardeşlerimizin başarılarını konuşmak ülkemiz için gerekli" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu temsilcileri ve İzmirli özel sporcular 19 yaşındaki otizmli Şevval Tekin ile 18 yaşındaki down sendromlu İrem Öztekin'le bir araya geldi. Dağ, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın ve Başkan Vekili Sadettin Akçi'den özel sporcuların gereksinimleri konusunda bilgi alarak başarıları nedeniyle özel sporcuları tebrik etti. Federasyonun İzmir ve Türkiye'de 25 bin sporcusu bulunduğunu söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, 14 dalda çalışmalar yapan Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun özel sporcuların yeteneklerini geliştirmelerinde önemli bir rol üstlendiğini dile getirdi. Şevval Tekin'in geçen günlerde Saraybosna Açık Yüzme Turnuvası'ndan 2 altın, 1 gümüş madalya ile döndüğünü hatırlatan Dağ, İrem Öztekin'in ise 2016 yılında Fransa'daki Avrupa yüzme şampiyonasında gümüş, altın ve bronz madalya kazandığını söyledi. Hamza Dağ, "İkisi de İzmir'in yetiştirdiği özel sporcular. Bu kardeşlerimiz ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırarak İstiklal Marşımızı okuttular. Onların başarılarını yeniden tebrik etmek ve evlatlarımızın çalışmalarının ülkeye sağladığı katkıları ortaya koymak için yeniden bir araya geldik. Bu kardeşlerimiz gibi spor yapan kardeşlerin ailelerini ve eğitimcilerini tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onlara selamını getirdim. Onun özellikle özel sporculara verdiği önem ve onların durumlarını sorması başarılarında etkili oluyor. Böyle bir dönemde tartışmalar yaşanırken kardeşlerimizin başarılarını konuşmak ülkemiz için gerekli" dedi. Aksaray'daki Mehmetçik İlkokulu'nda otizmli öğrencilerin yuhalanması olayının kimse tarafından tasvip edilmediğini vurgulayan Hamza Dağ, şöyle konuştu:

"Özellikle meclis komisyonu ve bakanlık konuyla ilgili gerekli çalışmayı yaptı. Münferit bir hadise üzerinden yeniden bir çalışmanın yapılması imkan dahilinde değil. Bakanlık zaten bu evlatlarımızın toplum içinde eğitime devam etmeleri noktasında çalışma yapıyor. Gerekli soruşturma sürdürülüyor. Bununla ilgili genel mahiyette çıkarılması gereken bir netice varsa hem bakanlık hem meclis rapora göre karar verecektir."

'ZİNCİRLENEN ÇOCUKLARIMIZ ARTIK DIŞARI ÇIKIYOR'

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın da konuşmasında, 2012 yılında 70 kulübü bulunan federasyonun destekler sayesinde bugün 530 kulübe ve 25 bin lisanslı sporcuya ulaştığını belirtti. Her daim yanlarında olan hükümet temsilcilerine teşekkürlerini ileten Aydın, "Bize soruyorlar son yıllarda engelli sporcular arttı mı, diye. Aslında artmadı. Cumhurbaşkanımızın onları kucaklamasıyla evlere kapalı durumda olan, zincirlenen çocuklarımız artık dışarı çıkıp spor yapmaya başladı. Ülkemiz çok badireler atlatıyor. Bunlar içinde Cumhurbaşkanımız ve yol arkadaşlarına bir şey olmuyorsa özel sporcuların katkısı var. Dualarıyla onlara destek oluyorlar" dedi. Konuşmaların ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, otizmli sporcu Şevval Tekin ve annesi Müjgan Tekin ile down sendromlu İrem Öztekin ve babası Necdet Öztekin'e 1 numaralı forma hediye etti.

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