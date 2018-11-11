HABER

AK Partili Hayati Yazıcı trafik kazası geçirdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.11.2018 10:01 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Hayati Yazıcı, aniden önüne çıkan otomobile çarpmamak için şoförünün sert fren yaptığı makam aracında, elinden yaralandı. Yazıcı'nın koltuğa çarpan sol elinin çıkan orta parmağı, alçıya alındı.

AK Partili Hayati Yazıcı trafik kazası geçirdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Hayati Yazıcı, dün, beraberinde Rize Milletvekilleri Osman Aşkın Bak, Muhammed Avcı ve AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim ile birlikte kentteki yatırımları yerinde incelemek üzere Derepazarı ilçesine gitti. Yazıcı ve beraberindekileri taşıyan 53 AK 001 plakalı makam aracının şoförü, Karadeniz Sahil Yolu'nda aniden önüne çıkan otomobile çarpmamak için sert fren yaptı. Bu sırada Yazıcı, eli ön koltuğa çarparak yaralandı. Rize Devlet Hastanesi'ne götürülen Yazıcı'nın çıkan sol el orta parmağı alçıya alındı.

Yazıcı ve beraberindekiler daha sonra programlarına devam etti. Göreve yeni atanan Rize Valisi Kemal Çeber'i ziyaret eden heyet, başarılar diledi, projeler hakkında bilgi aldı. (DHA)

YAZCI


PARTNER11.11’in mucidi Aliexpress’in çılgın indirimlerine hazır olun!11.11’in mucidi Aliexpress’in çılgın indirimlerine hazır olun!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 7 şehidimiz, 25 yaralımız varCumhurbaşkanı Erdoğan: 7 şehidimiz, 25 yaralımız var
Erdoğan: Hakkari'deki mühimmat depomuzdaki patlamada 4 evladımız şehit oldu 20 civarında yaralımız var Erdoğan: Hakkari'deki mühimmat depomuzdaki patlamada 4 evladımız şehit oldu 20 civarında yaralımız var 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ak parti Hayati Yazıcı trafik kaza

En Çok Okunan Haberler

ABD ve Türkiye arasındaki gerginliğin ardından Erdoğan ve Trump'tan dikkat çeken kareler!

ABD ve Türkiye arasındaki gerginliğin ardından Erdoğan ve Trump'tan dikkat çeken kareler!

Ahmet Hakan'dan Diyanet'e Kadir Mısıroğlu tepkisi

Ahmet Hakan'dan Diyanet'e Kadir Mısıroğlu tepkisi

BKM oyuncusu Zeynep Koçak'ı bir de şimdi görün

BKM oyuncusu Zeynep Koçak'ı bir de şimdi görün

MYK'dan flaş karar! Yeterlilik belgesi olmayan 12 ay sonra çalıştırılamayacak

MYK'dan flaş karar! Yeterlilik belgesi olmayan 12 ay sonra çalıştırılamayacak

18 yaşındaki genç kız, erkek arkadaşı tarafından kafası taşla ezilerek öldürüldü!

18 yaşındaki genç kız, erkek arkadaşı tarafından kafası taşla ezilerek öldürüldü!

Türkiye'den İsrail'in kararına çok sert tepki: Reddediyoruz

Türkiye'den İsrail'in kararına çok sert tepki: Reddediyoruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadir Topbaş aday mı olacak? Saadet Partili isimden dikkat çeken açıklama

Kadir Topbaş aday mı olacak? Saadet Partili isimden dikkat çeken açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hakkari'de 4 evladımız şehit oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hakkari'de 4 evladımız şehit oldu

Metin Külünk’ten olay iddia: Bir tuzak! Asıl hedef...

Metin Külünk’ten olay iddia: Bir tuzak! Asıl hedef...

İzmir'e kadın aday! AK Parti'de bu isim konuşuluyor

İzmir'e kadın aday! AK Parti'de bu isim konuşuluyor

Kılıçdaroğlu'ndan 10 Kasım mesajı

Kılıçdaroğlu'ndan 10 Kasım mesajı

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.