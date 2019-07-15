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AK Parti’li heyetten 15 Temmuz gazilerine ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.07.2019 15:28 | Son Güncelleme

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, 15 Temmuz darbe girişiminde gazi olan vatandaşlarla bir araya geldi.AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, beraberindeki heyet ile birlikte 15 Temmuz gazileri Mustafa Atlı, Halil Algan, Metin Kaba ve gazi aileleriyle bir araya geldi.Darbe sayesinde hainlerin ortaya çıktığını belirten AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, milletin vergileriyle düşmana karşı kullanılmak üzere üretilen ve alınan silahları yine millete karşı kullanan hainleri, darbe kalkışması vesilesiyle tanımış olduklarını söyledi.

AK Parti’li heyetten 15 Temmuz gazilerine ziyaret

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, 15 Temmuz darbe girişiminde gazi olan vatandaşlarla bir araya geldi.
AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, beraberindeki heyet ile birlikte 15 Temmuz gazileri Mustafa Atlı, Halil Algan, Metin Kaba ve gazi aileleriyle bir araya geldi.
Darbe sayesinde hainlerin ortaya çıktığını belirten AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, milletin vergileriyle düşmana karşı kullanılmak üzere üretilen ve alınan silahları yine millete karşı kullanan hainleri, darbe kalkışması vesilesiyle tanımış olduklarını söyledi. Kılıç, “İsterdik ki aziz milletimiz böyle bir olayla karşı karşıya hiç gelmesin. Gönül isterdi ki hiçbir vatandaşımız canından olmasaydı ve yaralanmasaydı. Ama kazanılan huzur ortamını ve ülkemizin kalkınmasını hazmedemeyenler fitne tohumlarını ülkemizde ekme uğraşına giriyorlar. Allah’a çok şükür ki aziz şehitlerimiz, kahraman gazilerimiz ve dirayetli milletimiz sayesinde bizi asla bölemeyecekler. Ülkemizi parçalayamayacaklar. 15 Temmuz’da canını feda ederek şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralı gazilerimize bir kez daha acil şifalar diliyorum” dedi.

AK Parti’li heyetten 15 Temmuz gazilerine ziyaret

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