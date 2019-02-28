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AK Parti'li Hilmi Güler: Ordu'nun çok büyük bir potansiyeli var

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.02.2019 10:30 | Son Güncelleme

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler, "Artık üretimin ve yüksek teknolojinin hakim olduğu bir süreç olacak.

Faruk KAHRAMAN- Emre KOLTUK/ORDU, (DHA)- AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler, "Artık üretimin ve yüksek teknolojinin hakim olduğu bir süreç olacak. Bu süreçte Türkiye’nin çok büyük avantajları olduğu gibi, Ordu’nun da çok büyük avantajları var. Ordu’nun çok büyük bir potansiyeli var" dedi.
AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler, 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında, beraberindeki heyet ile Ordu’nun Gürgentepe ve Çamaş ilçelerine giderek, bölge halkı ve esnafla bir araya geldi. Ziyaret ettiği ilçelerde coşkulu kalabalıklar tarafından karşılanan Güler, vatandaşların taleplerini dinledi. Güler, ilçe ziyaretlerinin ardından Ordu Sanayici ve İş Adamları Derneği (ORDUSİAD) tarafından düzenlenen yemekte iş adamlarıyla bir araya geldi.
'BÜTÜN KAYNAKLARIMIZI EŞİT PAYLAŞTIRACAĞIZ'
Çamaş ilçesinde Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi Adayı Mahmut Ayparçası'nın eşlik ettiği Güler, "Cumhurbaşkanımız ve Devlet Bahçeli, fevkalade bir kardeşlik sergiliyorlar. Biz de onların buradaki temsilcisi olarak Ordu’da bu kardeşliği devam ettireceğiz. Hep birlikte çok güzel çalışmalar yapacağız. Bu çalışmaları yaparken turizme ve istihdama ağırlık vereceğiz. İnşallah burayı göç veren değil, göç alan bir şehir haline getireceğiz. Buradaki aslan gibi gençlerimiz dışarıda çalışmak zorunda kalmayacak. Kendi yerinde, kendi toprağına sahip çıkarak buradaki güzellikleri daha da geliştirecekler. Eğer ki seçilirsek, bütün kaynaklarımızı eşit şekilde sizlerle paylaştıracağız. Ben sizlere adil bir çalışmayı vaat ediyorum. Bütün kaynakları sizlerin emrine amade kılacağız ve inşallah daha güzel, daha parlak bir Çamaş’ı hep birlikte geliştireceğiz" dedi.
‘USTA KAPTANLAR FIRTINALI DENİZDE BELLİ OLUR’
ORDUSİAD tarafından düzenlen yemekte konuşan Güler, "Sayın Cumhurbaşkanımız bana Belediye Başkanlığı görevini teklif etti. Bu görev, benim için görevlerin en anlamlısı. Çünkü ben bir Orduluyum ve kendi şehrime hizmet edeceğim. Benim için bundan daha anlamlı bir görev yok. Ben bakanlık dönemimde de onun öncesinde de Çevre Yolu’ndan Havaalanı’na kadar Ordu’nun sorunlarıyla yakından ilgilendim. Şimdi burada ekonomik olarak neler yapacağımızı düşünmemiz gerekir. Ekonomik olarak hava eskisine göre rahat değil ama usta kaptanlar fırtınalı denizde belli olur" diye konuştu.
Ordu’nun çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirten Güler, Uzmanlar tarafından 2040 yılında dünyanın ekonomisi 4 ülke tarafından yönetileceği söyleniyor. Bunlar sırasıyla Çin, Hindistan, ABD ve Japonya. Yani 4 büyük ekonominin 3’ü Asya ülkelerinden çıkacak. Artık güneşin battığı değil, doğduğu yerlere doğru bir gidişat var. Buna hazırlıklı olmamız gerekiyor. Artık üretimin ve yüksek teknolojinin hakim olduğu bir süreç olacak. Bu süreçte Türkiye’nin çok büyük avantajları olduğu gibi, Ordu’nun da çok büyük avantajları var. Ordu’nun çok büyük bir potansiyeli var. Eğer Ordu, bu potansiyeli hakkıyla kullanırsa, büyük bir fırsatı yaşayabilir, Türkiye'de ve dünyada çok iyi bir konuma gelebilir” ifadelerini kullandı.

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