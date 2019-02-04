AK Parti'li Hilmi Güler, seçim çalışmalarını sürdürüyor

Faruk KAHRAMAN- Emre KOLTUK/ORDU, (DHA) - AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler, 31 Mart yerel seçimi için başlattığı çalışmaları kapsamında bugün AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin ile Ordu sahilinde dolaştı, sohbet ettiği halkın talep ve görüşlerini dinledi. Ordu sahilindeki gezintisi sırasında zaman zaman eski arkadaşlarıyla da karşılaşan Güler, onlarla hasret giderdi.

Güler, daha sonra teleferikle Boztepe’ye çıkarak kenti izledi ve buradaki vatandaşlarla da sohbet etti.

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