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AK Parti'li Hilmi Güler: Yeni dönem, gençlerin dönemi olacak -2

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.02.2019 12:00 | Son Güncelleme

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler, Ordu’da üniversite ile ilgili projelerinin olduğunu belirterek, "Sadece fiziki olarak değil, sosyolojik olarak da üniversitenin şehirle birleşmesi gerekiyor.

Faruk KAHRAMAN- Emre KOLTUK/ORDU, (DHA)- AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler, Ordu’da üniversite ile ilgili projelerinin olduğunu belirterek, "Sadece fiziki olarak değil, sosyolojik olarak da üniversitenin şehirle birleşmesi gerekiyor. Ordu üniversiteyi, sizler de şehri hissetmelisiniz. Yeni dönem, gençlerin dönemi olacak" dedi. AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçim çalışmalarını sürdürüyor. Altınordu Belediye Başkan Adayı Aşkın Tören ile birlikte Altınordu ilçesinde ziyaretlerde bulunan Güler, vatandaşlarla ve esnafla bir araya geldi. Sohbet ettiği vatandaşların talep ve görüşlerini dinleyen Güler, buradan da sosyal medya üzerinden yapılan davet çağrısı üzerine gittiği evde üniversite öğrencileriyle buluştu. Ziyarette öğrencilik dönemlerinden de bahseden Güler, sorularını yanıtldığı öğrencilere hayatından kesitler aktardı, deneyimlerini paylaştı. ‘YENİ DÖNEM, GENÇLERİN DÖNEMİ OLACAK’ Kentle üniversitenin birleşmesi gerektiği kaydeden Güler, "Üniversite ile ilgili çok güzel projelerimiz ve çalışmalarımız var. Öğrencilerimizin de bu projelerde aktif olarak rol almasını istiyoruz. Üniversiteyle şehrin birleşmesini çok arzu ediyorum. Sadece fiziki olarak değil, sosyolojik olarak da üniversitenin şehirle birleşmesi gerekiyor. Ordu üniversiteyi, sizler de şehri hissetmelisiniz. Yeni dönem gençlerin dönemi olacak" dedi. Öğrencilere 3 dönem bakanlık yaptığını da hatırlatan Güler, "Çocukluğumdan beri düşündüğüm her şeyi Allah bana nasip etti. Şansın hazırlıklı beyinlere yardım ettiğini düşünüyorum. Çalıştıkça önüne gelen fırsatları değerlendirme imkanı oluyor. Cumhurbaşkanımız, 1994 yılında belediye başkanlığı seçimlerini kazandıktan sonra Ankara’ya geldi. Cumhurbaşkanımıza Ankara’ya geldiği sırada ona benden bahsetmişler. O sırada bana 'nerede çalışmak istersin' diye sorduğunda 'bana en karışık yeri verin' dedim ve İSKİ’de çalışmaya başladım. Sonra doğalgazın başına geçtik ve seneler sonra nasip oldu ve 3 dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yaptım" diye konuştu.

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