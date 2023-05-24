AK Partili Hızal'dan İzmir iddiası: CHP muhtarlarımızı tehdit ediyor

Seçimlerin yaklaşmasıyla tansiyon daha da artıyor. Son olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal bölgedeki muhtarların oy nedeniyle CHP tarafından tehdit edildiğini öne sürdü. Sert ifadeler kullanan Hızal, "Sandıklardan tekrar Recep Tayyip Erdoğan çıkarsa o köylere destek vermeyeceklermiş" dedi.

Hızal'ın paylaşımı şu şekilde;

Cumhuriyet Halk Partisi, ikinci turda gösterdiği savrulgan, tehditkar ve anti demokratik siyaseti İzmir'de çok farklı bir boyuta taşıyor. Şantaj ve montaj siyasetini propagandasının baş aktörü yapan CHP, İzmir'de muhtarlarımızı tehdit etmeye başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri İzmirimizin köylerinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çıkan teveccühü kabul edemedi. Köy muhtarlarını arayıp "oylar değişmezse hizmet yok" diyor.

Köylerdeki seçim sonuçlarını takip edeceklermiş. Sandıklardan tekrar Recep Tayyip Erdoğan çıkarsa o köylere destek vermeyeceklermiş. İzmirli hemşehrilerimiz bugüne kadar ne faydanızı gördü CHP? Köylerimize ne hizmet götürdünüz de geri alacaksınız?

Yokluğunuz, İzmir için sadece faydadır. Varlığınız ise zaten engeldir.





