AK Partili Hüseyin Yayman, Erdoğan-Özel görüşmesini değerlendirdi: 'Türkiye'nin özlediği manzara bu'

AK Parti Hatay Milletvekili ve TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman, A Haber'de "Memleket Meselesi" programına konuk oldu. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Hüseyin Yayman, çok önemli mesajlar verdi.

"BUNDAN SONRA BU GÖRÜŞMELER OLACAK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki görüşmenin önemine dikkat çeken Hüseyin Yayman, "Bu görüşmenin kendisi, bu görüşmenin varlığı, bu görüşmenin Türkiye siyasetinde gerçekleşmiş olması sembolik değeri çok yüksektir. Bence bu görüşmenin devamı olacak." dedi.

"TAYYİP ERDOĞAN TÜM TÜRKİYE'NİN CUMHURBAŞKANIDIR"

Türkiye'nin özlediği manzaranın diyalog siyaseti olduğuna dikkat çeken Yayman şu ifadeleri kullandı:

"Dünyada yaşanan kaosa karşı, Türkiye'de iktarıyla muhalefetiyle insanların bir araya gelmesi çok önemli. Diyalog zeminini ben olumlu buluyorum. Halk bu görüşmeden memnun, yüzler gülüyor. Bu görüşme olmasaydı kutuplaşma siyaseti devam edecekti. Tayyip Erdoğan sadece yüzde 52'nin değil tüm Türkiye'nin Cumhurbaşkanıdır."





