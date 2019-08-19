AK Parti'li iki milletvekili kazada yaralandı

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- İZMİR'in Bornova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, AK Parti Manisa Milletvekilleri Mehmet Ali Özkan ile Murat Baybatur yaralandı. İki milletvekilinin sağlık durumlarının ağır olmadığı bildirildi.

İzmir- Manisa yolunda Bornova ilçesine bağlı kırsal Çiçekliköy Mahallesi kavşağı yakınlarında öğlen saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, AK Parti Manisa Milletvekilleri Mehmet Ali Özkan ile Murat Baybatur'un yaralandığı öğrenildi. Yaralanan Özkan ve Baybatur'un, Manisa'da hastaneye kaldırılarak tedaviye alındığı bildirildi. Özkan ve Baybatur'un hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

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