AK Parti'li iki milletvekili kazada yaralandı (2)- Yeniden

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- İZMİR'in Bornova ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu, meydana gelen kazada AK Parti Manisa milletvekilleri Mehmet Ali Özkan ve Murat Baybatur, danışmanları Murat Dolu ile Sinan Kurt yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında, Manisa- İzmir yolu Çiçekliköy mevkisinde meydana geldi. Manisa AK Parti milletvekilleri Murat Baybatur, Mehmet Ali Özkan ve Semra Kaplan Kıvırcık, Tamer Akkal ve İsmail Bilen, 2 ayrı otomobille peş peşe, İzmir'de üzüm fiyatı konusunda düzenlenen toplantıya katılmak üzere Manisa'dan yola çıktı. Milletvekilleri Kıvırcık, Akkal ve Bilen'in otomobilin arkasındaki, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Murat Baybatur ve Milletvekili Mehmet Ali Özkan'ın içinde bulunduğu milletvekili danışmanı olan Murat Dolu yönetimindeki 45 AK 185 plakalı otomobil, Çiçekliköy mevkisinde, yan yoldan ana yola çıktığı belirtilen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 35 KSE 57 plakalı otomobile sağ ön kapıdan çarptı. Kazada, milletvekilleri Baybatur ve Özkan ile vekillerin danışmanları sürücü Dolu ve Sinan Kurt yaralandı. Yaralılar, kazayı fark edip dönen diğer milletvekillerinin içinde bulunduğu otomobille, ambulans beklenmeden hızlı bir şekilde, Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan diğer araç sürücüsü ise kazayı yaralanmadan atlattı. 4 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Yaralılardan Milletvekili Baybatur, tedavisi tamamlanınca taburcu edildi. Milletvekili Özkan'ın kolundaki kırıklar nedeniyle ameliyata alınacağı belirtildi. AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli de hastaneye gelerek geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

'BİR ARAÇ ÖNÜMÜZE ÇIKTI'

Taburcu olunca hastane önünde kazayla ilgili bilgi veren Milletvekili Baybatur, "Milletvekili arkadaşlarımızla birlikte İzmir'e, TARİŞ'e üzüm hasadıyla ilgili toplantıya katılmak üzere gidiyorduk. Fiyatlarla alakalı bir görüşme, hükümet olarak, milletvekilleri olarak neler yapılabilir konusunda istişare etmek amacıyla İzmir istikametine giderken, emniyetin uygulama yaptığı noktaya varmadan, ara yoldan bir araç önümüze çıktı. Diğer milletvekili arkadaşlarımız ön taraftan seyir halindeydi. Biz Mehmet Ali Özkan vekilimizle birlikte aynı araçta arkadan gidiyorduk. O araç önümüze aniden çıkınca da ne yazık ki duramadık. O otomobile vurduk. Çok şükür karşıdaki vatandaşlarımızda bir yaralanma söz konusu olmadı. Bizler de sayın vekilimiz Mehmet Ali Bey'in kolundaki ağrı hasebiyle diğer araçlarla Manisa'ya getirildik. Danışmanım Sinan Kurt, başını araca vurdu. Diğer şoför ve danışman arkadaşımız da hafif yaralandı" dedi.

'SAĞLIK DURUMLARI İYİ'

Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Serkan Saka, "Hastaneye getirilen milletvekillerimiz ve diğer arkadaşlarımızın genel sağlık durumları iyi. Milletvekilimiz Mehmet Ali Özkan kolundan aldığı hasar nedeniyle ameliyat olacak. Sayın vekilimiz Murat Baybatur'u taburcu ettik. Diğer arkadaşlarımızı müşahede altında tutuyoruz. Herkese gelmiş geçmiş olsun" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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