AK Partili İl Başkanından torpil savunması: Bu kadar da olacak canım... O isim tepkilerin hedefi oldu

AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım yerelde yayın yapan Kanal Fırat adlı kanalın programına konuk oldu. Yıldırım burada gazeteci Zeki Akbıyık'ın sorularını yanıtladı.

AK PARTİLİ İSİM SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNDE

AK Partili Yıldırım, burada yaptığı açıklamalar ile bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu.

"ALIM OLDUĞU ZAMAN İLÇE BAŞKANIMA İNİSİYATİFİ BIRAKIRIM"

Yıldırım, işe alım süreçleriyle ilgili olarak yaptığı açıklamada "Bir ilçede herhangi bir kurumda alım olduğu zaman ben ilçe başkanıma inisiyatif bırakırım. Çünkü o yörenin insanı orada çalışacak" şeklinde konuştu.

"ADALETSİZ DEĞİL Mİ?"

Bunun üzerine araya giren gazeteci "Başkanım, ilçe başkanı referans oluyor, adaletsiz değil mi?" sorusunu yöneltti.

"E BU KADAR DA OLACAK CANIM"

Yıldırım bunun üzerine "E bu kadar da olacak canım" şeklinde yanıt verdi. Yıldırım'ın bu yanıtı sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Bazı kullanıcılar liyakat ve adelet kavramları üzerinden Yıldırım'ı eleştirdi.