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AK Partili İlçe Başkanı hayvanlar için kafese girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 16:32 | Son Güncelleme

AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı Mustafa Necati Işık, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü için, barınaklarda yaşayan hayvanların yaşadığı zorluklara dikkat çekmek amacıyla kendini kafese kilitledi.

AK Partili İlçe Başkanı hayvanlar için kafese girdi

Cansel KİRAZ/ İSTANBUL, (DHA) AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı Mustafa Necati Işık, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü için, barınaklarda yaşayan hayvanların yaşadığı zorluklara dikkat çekmek amacıyla kendini kafese kilitledi.

Mustafa Necati Işık ve bir grup hayvansever, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'ne dikkat çekmek amacıyla 'Barınakta Bir Gece' adıyla etkinlik düzenledi. Beylikdüzü Hayvan Barınağı yakınında düzenlenen etkinlikte hayvanseverler, 'Yaşamak özgürlüktür', 'Esaret altında bırakma', 'Yaşam hakkımı elimden alma' yazılı dövizler açtı. Etkinlikte Işık, sokak hayvanlarıyla empati kurmak amacıyla kafese girdi. Bazı hayvanseverler ise kendilerini kafese zincirledi. Kafesin içinden basın açıklaması yapan Işık, "Bugün barınakta bir gece geçirerek farkındalık yaratmak ve hayvanlarımızla empati kurabilmek için bu kafesin içinden sizlere sesleniyorum" dedi.

"ONLARIN TEK DÜNYASI SİZSİNİZ"
Işık, sözlerine şu şekilde devam etti:
"Bugün barınakta onları ziyarete gittiğimizde, tellere atlayıp bizlerle temas kurmak, 'Beni buradan alın' der gibi şımarıklık yaparak, yalvaran gözlerle bizlere bakıyorlardı. Maalesef yaşam haklarını sunmadığımız bu dostlarımız için, bugünü böyle bir kutlama yerine yas ilan ederek, bu farkındalıkla sizlerle paylaşmak istedik. Barınaklar hayvanları hapis etmek için değil, yardıma muhtaç, hasta hayvanlarımızı iyileştirip onları yaşadığı yerlere bırakmak için varlar. Bizler barınaktan sahiplenilen dostlarımızın, sahiplenen aileye karşı nasıl sadık olduğunu bugün çok daha fazlasıyla öğrendik. Onlar, tahmini 15 yıl gibi bir ömür yaşıyorlar. Maddi, manevi sahiplenemeyeceğimiz canları lütfen bu şekilde terk etmeyelim. Bu terk ediş öyle bir acı veriyor ki, intihar ediyorlar. Bizlerin arkadaşları, ailesi, eşi ve sosyal çevresi var fakat onların tek dünyası sizsiniz"

(FOTOĞRAF)

AK Partili İlçe Başkanı hayvanlar için kafese girdiAK Partili İlçe Başkanı hayvanlar için kafese girdiAK Partili İlçe Başkanı hayvanlar için kafese girdiAK Partili İlçe Başkanı hayvanlar için kafese girdi

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