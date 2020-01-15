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  4. AK Parti'li İlyas Şeker: "Kocaeli, ihracatını 29 milyar dolara çıkardı"

AK Parti'li İlyas Şeker: "Kocaeli, ihracatını 29 milyar dolara çıkardı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.01.2020 15:50 | Son Güncelleme

AK Parti'li İlyas Şeker: "Kocaeli, ihracatını 29 milyar dolara çıkardı"

AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, "Kocaeli, dünyadaki belirsiz küresel ekonomik görünüme rağmen 2019'da ihracatını, bir önceki yıla göre yüzde 1,6 artışla 29 milyar dolara çıkardı." dedi.

Şeker, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kocaeli'nin, ülke bütçesine katkı açısından üçüncü, vergi tahakkuk ve tahsilatı açısından birinci olduğuna işaret etti.

"Sanayinin başkenti" olarak nitelendirilen Kocaeli'nin, Türkiye'nin en büyük 500 firmasından 79'una ev sahipliği yaptığını söyleyen Şeker, şehirde üretilen ürünlerin, dünya çapında yoğun ilgi gördüğünü dile getirdi.

Kocaeli'den 180'in üzerinde ülkeye ihracat yapıldığına dikkati çeken Şeker, kentteki nitelikli insan gücü ve lojistik avantajlardan faydalanan firmaların, ülke ihracatının artması için katkı sağladığını ifade etti.

"İmalat sanayisinin ana üssü olan" Kocaeli'nin, ihracatta büyümeye devam ettiğini anlatan Şeker, "Kocaeli, dünyadaki belirsiz küresel ekonomik görünüme rağmen 2019'da ihracatını bir önceki yıla göre yüzde 1,6 artışla 29 milyar dolara çıkardı. İstanbul'dan sonra en çok ihracat yapan il olan Kocaeli, 2019 yılı Türkiye ihracatının da yüzde 17'sini karşıladı." dedi.

Kocaeli'de üretilerek ihraç edilen ürünlerden otomotiv, lastik üretimi, petrokimya gibi katma değeri yüksek ürünlerin dünya çapında yoğun ilgi gördüğünü belirten Şeker, "Yapılan milyar dolarlık ihracat pazarlarının ilk sırasında Birleşik Krallık yer aldı. Bu ülkeye geçen yıl 1,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi. 2018'e göre yüzde 113 artışla Hollanda, 1,23 milyar dolarlık ihracatla ikinci sırada yer aldı. Avrupa Birliğinin lokomotifi olan Almanya ise Kocaeli'nin bu dönemde en fazla ihracat yaptığı, 1,2 milyar dolarla üçüncü ülke olarak kayıtlara geçti." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Ak Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker İmalat sanayisinin ana üssü Kocaeli Sanayinin başkenti

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