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AK Partili Işık: “Gıda terörü ile haksız kazanç elde etmek isteyenlere karşı tüketicinin bilinçlendirilmesi daha doğru olacaktır”

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.12.2019 17:44 | Son Güncelleme

AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, “Gıda terörü ile haksız kazanç elde etmek isteyenlere karşı tüketicinin bilinçlendirilmesi daha doğru olacaktır” dedi.AK Partili Işık, TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, “Gıda terörü ile haksız kazanç elde etmek isteyenlere karşı tüketicinin bilinçlendirilmesi daha doğru olacaktır” dedi.
AK Partili Işık, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Işık, kalın kabuklu, az etli zeytinlerin yağlık zeytinler olduğunu söyleyerek, “Gıda terörü ile haksız kazanç elde etmek isteyenlere karşı tüketicinin bilinçlendirilmesi daha doğru olacaktır. Yerel ve ulusal basın ve soysal medyadaki haberlerin tüketiciyi doğru bilgilendirmesi, tüketicinin güvenilir, kaliteli, uygun ürünlere nasıl ulaşacağı yönünde haber yapılması daha doğru olacağı kanaatindeyim” diye konuştu.

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