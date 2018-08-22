AK Partili isim Erdoğan'ın bayramını denizin altında kutladı

AK Parti İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İl Genel Sekreteri Yavuz, tatil için Kıbrıs'a gitti.

Burada ekip arkadaşlarıyla 'Rabia' işareti yaparak dalış gerçekleştiren Yavuz, Erdoğan'ın posteri ile 'İyi bayramlar Sayın Cumhurbaşkanımız, Van İl Başkanlığı' yazılı pankart açtı.

POSTERİNİ AÇTILAR

Yavuz, daha önce deniz dibinde Türk bayrağı ve Atatürk posterinin açıldığını belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posteri ise ilk kez açıldı. Bu organizasyonu AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve yönetim kurulundaki arkadaşları adına gerçekleştirdik. Herkesin bayramını kutlarız" ifadesini kullandı.

