AK Partili isim Erdoğan'ın bayramını denizin altında kutladı

AK Parti İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İl Genel Sekreteri Yavuz, tatil için Kıbrıs'a gitti.
Burada ekip arkadaşlarıyla 'Rabia' işareti yaparak dalış gerçekleştiren Yavuz, Erdoğan'ın posteri ile 'İyi bayramlar Sayın Cumhurbaşkanımız, Van İl Başkanlığı' yazılı pankart açtı.
POSTERİNİ AÇTILAR
Yavuz, daha önce deniz dibinde Türk bayrağı ve Atatürk posterinin açıldığını belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posteri ise ilk kez açıldı. Bu organizasyonu AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve yönetim kurulundaki arkadaşları adına gerçekleştirdik. Herkesin bayramını kutlarız" ifadesini kullandı.
Son dakika! Bahçeli'den Yunanistan'a çok sert tepki
Türk balıkçılardan kriz yaratacak Yunan askeri iddiası!
Anneden kan donduran ifade: Oğluma babası belli değil diyorlardı, boğdum
Trump'dan flaş karar! Avrupa Birliği'ne de ek vergi koyuyor
Mustafa Sarıgül'den dikkan çeken 'Melih Gökçek' açıklaması
ABD’den Türkiye açıklaması: Brunson'u verin kriz bitsin!
Garajdan çıkanlara inanamadı!
Adana'da korkunç olay! 4 yaşındaki çocuğun cesedi inşaatta, annesi ise mezarlıkta bulundu!
Muğla'nın Fethiye ilçesinde akılalmaz ihmal! Minik Kaan'ın bacakları, havuzda vakum borusuna sıkıştı
Anaokulu öğretmenini 'çok çekicisin' deyip işten attılar!
Okuyucu Yorumları 4 yorum