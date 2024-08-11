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AK Partili isim 'katliam' görüntülerine isyan edip Erdoğan'a çağrı yaptı: "Allah rızası için bu zulmü durdurun! Bir sözünüz yeter"

11.08.2024 09:31
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Sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin yeni yasa düzenlemesinin ardından Türkiye'nin dört bir yanından korkunç görüntüler gelmeye başladı. Köpeklerin zulme uğrayıp katledilmesine isyan eden isimlerden biri de AK Partili eski milletvekili Şamil Tayyar oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulunan Tayyar "Allah rızası için bu zulmü durdurun. Bir sözünüz yeter" dedi.

Sancılı ve bol tartışmalı bir süreçle TBMM'den geçen yeni sokak hayvanları düzenlemesine paralel olarak birçok ilden köpeklerin topluca katledildiği görüntülere hemen her gün bir yenisi ekleniyor. Sosyal medyanın gündeminden düşmeyen konuyla ilgili eski AK Parti Gaziantep milletvekili Şamil Tayyar da "Zehirlenen köpeklerin o can çekişen görüntüleri yürekleri parçalıyor" dedi.

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"ÜLKENİN HER KÖŞESİNDE KÖPEK AVI BAŞLADI"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenip köpeklerin katledilmesinin durdurulmasını isteyen Tayyar şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanım. Ülkenin her köşesinde köpek avı başladı. Niğde, Bartın, Altındağ, Ahlat, Silivri başta olmak üzere birçok yerde köpekler hiçbir kurala uyulmaksızın zalimce katlediliyor. Zehirlenen köpeklerin o can çekişen görüntüleri yürekleri parçalıyor.

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Bartın'da silahla vurulan köpek

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KORKUNÇ GÖRÜNTÜLERİ HATIRLATTI: AĞLAMAMAK MÜMKÜN DEĞİL

Hedef tahtası yapılıp 20 kurşunla bedeni delik deşik edilen köpeğin görüntüsü karşısında ağlamamak mümkün değil. Kafası kesilip parçaları torbayla çöplüğe atılan köpekler karşısında kelimeler kifayetsiz kalıyor. Daha niceleri."

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ERDOĞAN'A ÇAĞRI: BİR SÖZÜNÜZ YETER, BU ZULMÜ DURDURUN

"Yüreği kaldırmadığı için" görüntülere yer vermediğini belirten Tayyar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da çağrıda bulundu: "Kanun böyle bir zulmü öngörmese de katil ruhlu alçakları harekete geçirdi. Allah rızası için bu zulmü durdurun. Bir sözünüz yeter."

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BİTLİS VALİLİĞİNDEN 150 KÖPEĞİN ZEHİRLENEREK ÖLDÜRÜLDÜĞÜNE YÖNELİK AÇIKLAMA

Öte yandan son olarak Bitlis'in Ahlat ilçesinden gelen görüntülerde 150 köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü iddiası gündem oldu. İddiayla ilgili Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada sosyal medyadaki paylaşımların asılsız olduğu belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada, sosyal medyada "Ahlat’ta 150 köpek zehirlenerek öldürüldü" haberleri üzerine Ahlat-Malazgirt karayolu güzergahındaki barınağa, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bağlı Ahlat Şefliği ekibinin giderek incelemelerde bulunduğu belirtildi.

AA'nın aktardığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İncelemede adı geçen Çöpçü Ömer isimli şahsın olay yerinde ikamet etmediği, alandaki hayvanların yaşadığı, herhangi bir sağlık sorunlarının olmadığı, alana yakın yerleşim yerlerinde yaşayanlarla yapılan görüşmelerde herhangi bir zehirlenme olayının olmadığı bilgisi edinilmiştir. Ahlat Belediyesi’nin yaptığı incelemelerde de ilgili görüntülerin gerçeği yansıtmadığı kamuoyu ile paylaşılmıştır. çevrede yapılan incelemelerde hiçbir şekilde ölü veya çürümüş köpek bedenine rastlanılmamış, sosyal medyada paylaşılan haberlerin tamamen asılsız olduğu ve gerçeği yansıtmadığı anlaşılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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