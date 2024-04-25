AK Partili isim kendi yerden yere atıp yuvarlandı, CHP'li başkan şaştı kaldı... Kocaeli'de iki belediye karşı karşıya geldi, görüntüler olay oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle İzmit Belediyesi Fen İşleri ekipleri karşı karşıya geldi. Sosyal medya hesabından yaşananlara isyan eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ni suçladı.

İZMİT BELEDİYE BAŞKANI KAPLAN: ARTIK BU KADARI DA YETER!

Arbedenin yaşandığı anlara ait görüntüleri de paylaşan Hürriyet "Artık bu kadarı da fazla" diyerek isyan etti. Hürriyet, söz konusu paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Büyükşehir ekipleri bizim fen işleri ekiplerine saldırıyor. Biz uzlaşı dedikçe artık iş sinsi sinsi engellemeyi de aştı, fiziki saldırıya kadar vardı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bizden Tügva ve Ensar’ın hıncını alıyor anlaşılan!"

KENDİNİ YERE ATIP YUVARLANMAYA BAŞLADI

Söz konusu paylaşımın ardından olay yerine gelen Hürriyet, ilerlediği sırada AK P Belediye Meclis Üyesi İbrahim Efe'nin bir anda kendisini yere atarak yerde yuvarlandığı görüntüler ise olay oldu.

"BANA SALDIRIYORLAR! POLİS"

Bir anda "Bana saldırıyorlar. Polis” diye bağıran Efe, yerde yuvarlanmaya başlarken, Başkan Hürriyet ise ne olduğuna anlam veremedi. Hürriyet daha sonra "Kimse bir şey yapmadı. Kendi kendine bağırıyorsun" diye çıkıştı.

Öte yandan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet olay yerinde bir açıklama yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ı "bu yanlıştan" dönmeye davet etti. Hürriyet konunun peşini bırakmayacağını, hukuki yollar ile gerekeni yapacağını ifade etti.

Hürriyet konuşmasının devamında, şu ifadeleri kullandı;

"Bugün bu yapılan gerçekten sinsi bir plan. Bugün bu yapılan bizi toplum önünde küçük düşürmeye ya da bizi toplum önünde yanlış bir şeye şevk etmeye dönük, böyle sabah sabah organize olunmuş. Muhtarın haberi yok. Yan tarafta okul var okulun idarenin haberi yok. Hastaneden alınmış bir resmi resmi yazı ve onay yok. Paldır küldür Büyükşehir ekipleri bizim alanımıza giriyor, yolu kapatıyor.

“KABUL EDİLEBİLİR BİR ŞEY DEĞİL”

Benim ekiplerim burada yol düzeltmek ve hafta sonu asfalt hazırlığı yapmak üzere buraya geliyor ve bu manzara ile karşılaşıyor. Bizim ekiplerimizi buraya kendi alanımıza almıyorlar. İş makinalarım giremiyor ve üzerine de benim arkadaşlarımı, çalışanlarımı burada darp ediyorlar. Bu gerçekten kabul edilebilir bir şey değil.

“FEN İŞLERİ MÜDÜRÜM CİDDİ BİR DARBA UĞRADI”

Artık bu yanlıştan Büyükşehir bir an önce dönmeli. Biz kendi sorumluluk alanlarımızı yaparız kardeşim. Bizim bu konuda hiçbir şeye ihtiyacımız yok, sadece engel olmasınlar. Bununla ilgili de gereken bütün yasal haklarımızı kullanacağız. Fen İşleri Müdürüm bugün gerçekten ciddi bir darba uğramıştır. Burada bütün çalışan arkadaşlarım da ciddi bir fiziki müdahaleye uğramıştır. Bu gerçekten kabul edilebilir bir şey değildir."









