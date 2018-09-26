AK Partili isim 'Şov yapmaya gerek yok' deyip büyükşehir adaylığını açıkladı!

2009 yerel seçimlerinde AK Parti'den Adana Yüreğir İlçe Belediye Başkanı seçilen ve iki dönemdir Yüreğir'de belediye başkanlığı yapan Mahmut Çelikcan, Metro TV Yönetim Kurulu Başkanı Gazeteci Selahattin Sekin'in canlı yayında sorularını yanıtladı. "2019'de Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığına talipmisiniz?" sorusana yanıt veren Başkan Çelikcan, "AK Parti'nin Adana'da merkezde tek belediye başkanıyım. Eğer Büyükşehiri hedeflemiyorsam ben burada oturmayayım" diye yanıt verdi.

"ŞOV YAPANLARDAN DEĞİLİM"



"Ben bir işi yapmadan yapmış gibi şov yapanlardan değilim ' diyen Başkan Çelikcan canlı yayın boyunca çarpıcı açıklamalarını şöyle sürdürdü:

'Şimdi birileri çıkıyor 'ben adayım, aday adayıyım' falan diyor. Biz zaten 2009'dan beri aday adayıyız. Şimdi ben görevdeki bir belediye başkanıyım. Birisi gibi ortaya çıkıp ben aday adayıyım dememin bir gereği yok. Zaten ben potansiyel aday adayıyım. AK Parti'nin Adana'da merkezde tek belediye başkanıyım. Eğer Büyükşehiri hedeflemiyorsam ben burada oturmayayım. Bunun lamı cimi yok. Böyle beynimizin arkasında farklı bir düşünce yok. Tabiri caizse çıraklık kalfalık dönemi bitti inşallah 2019'da bu olsun diyoruz ama Cumhurbaşkanımızın takdiri elbette. Çünkü biz hizmet edeceğiz, gayret edeceğiz tabi ki siyasi büyüklerimiz bunu uygun görürlerse o yola çıkacağız. Bizim her gün davul zurnayla ortaya çıkıp aday adayıyız dememizin bir anlamı yok" ifadelerini kullandı.