AK Partili isimden 'Ayasofya'da bale' fotoğrafına sert tepki: Safça ortaya çıktığını düşünmüyorum

AK Parti'li Turan, Best FM'de Ufuk Karcı'nın sorularını cevaplandırdı. Turan, Leyla Alaton'un, Ayasofya'da bale figürü sergileyen kadın paylaşımına, sert tepki gösterdi.

'BU GÖRÜNTÜNÜN SAFÇA ORTAYA ÇIKTIĞINI DÜŞÜNMÜYORUM'

Turan şu ifadeleri kullandı:

"Nasıl ki, Neve Şalom Sinagogu'nda, böyle bir görüntü hoş karşılanmayacak ise milletimizin çok hassas olduğu ve bize göre müze değil, bir cami olan Ayasofya'da da bu görüntü hoş karşılanamaz. O an gelişen ve safça bir hareket olduğu söylenemez. Bu kadar hassas bir konu varken, bir grup olarak ziyaret edildiğinde, nasıl davranılması gerektiği çok iyi bilinmelidir. Yanlış yapan, uyarılmalıdır.

Bizi çok rahatsız eden bir görüntü olmuştur. Konu hakkında Bakanlığımız da başta olmak üzere, inceleme başlatmıştır. Seçim öncesinde ortaya böyle bir konu getirilerek, sanki hükümet bilerek yaptırmıştır imajı verenleri de şiddetle kınıyorum. İsmi ne olursa olsun, herkes hangi ortamda nasıl davranması gerektiğini bilmelidir. Bu görüntünün, safça ortaya çıktığını düşünmüyorum."

