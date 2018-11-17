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AK Partili isimden başhekimlere: Bunlar sopalık

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2018 12:01 | Son Güncelleme

Bir programda canlı yayına çıkan AK Partili başkanın sözleri gündeme damga vurdu. AK Parti Ordu Milletvekili ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Şenel Yediyıldız, TRT’de katıldığı bir programda başhekimler için 'bir takım aklı evveller' ve 'bunlar sopalık' ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet'in haberine göre; TRT'de yayınlanan bir programa katılan AK Parti Ordu Milletvekili ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Şenel Yediyıldız’a Sağlık Bakanlığı'nın acil olmayan durumlar dışında ameliyat yapılmaması konusunda yayınlanan genelge hatırlatılarak ‘Böyle bir tasarruf var mı?’ sorusu yöneltildi.

'BİR TAKIM EVVELLER'

Soruya, ‘Hastanede ağır ameliyatlar yapmayın diye resmi yazı yazmışlar servislere böyle birkaç tane belge var’ diye yanıt veren Yediyıldız, ‘Bunlar aklı evvel bir takım başhekimler. Aslında onlar tabiri mazur görün, sopalıkta ama maalesef öyle bir şey yok’ dedi.

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Anahtar Kelimeler:
ak parti Şenel Yediyıldız

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Onları atayan senin Reisin değil mi? Siz nasıl milletin vekili oldunuz. Sen git önce vekil olarak ordulunun ve fındık üreticisinin arkasında dur. Gerçi bunları seçen kim yine ordulu. Çıkmaz sokak. Hahahaha.
ee simdi nooldu reisimiz boyle bisey yok bay kemal diyodu. insanlarda alkisliyodu. Bu kacinci seviye kandirilmislik!!!
Sen sopalık olmayasın sonradan görme.
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