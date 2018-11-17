AK Partili isimden başhekimlere: Bunlar sopalık

Cumhuriyet'in haberine göre; TRT'de yayınlanan bir programa katılan AK Parti Ordu Milletvekili ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Şenel Yediyıldız’a Sağlık Bakanlığı'nın acil olmayan durumlar dışında ameliyat yapılmaması konusunda yayınlanan genelge hatırlatılarak ‘Böyle bir tasarruf var mı?’ sorusu yöneltildi.

'BİR TAKIM EVVELLER'

Soruya, ‘Hastanede ağır ameliyatlar yapmayın diye resmi yazı yazmışlar servislere böyle birkaç tane belge var’ diye yanıt veren Yediyıldız, ‘Bunlar aklı evvel bir takım başhekimler. Aslında onlar tabiri mazur görün, sopalıkta ama maalesef öyle bir şey yok’ dedi.

