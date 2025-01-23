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AK Partili isimden dikkat çeken açıklama: 'Otel, Bolu Belediyesi'nin sınırlarında değildir, denetimi Turizm Bakanlığı'na aittir'

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
23.01.2025 00:41
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Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan ve 79 kişiye mezar olan yangına ilişkin açıklamalarıyla dikkat çekti. Tayyar, "Bu otel, Bolu Belediyesi'nin sınırlarında değildir. Turizm belgeli işletmelerin denetimi Turizm Bakanlığı'na aittir" ifadelerini kullandı.

AK Partili isimden dikkat çeken açıklama: 'Otel, Bolu Belediyesi'nin sınırlarında değildir, denetimi Turizm Bakanlığı'na aittir'

Eski AK Parti milletvekili Şamil Tayyar, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Grand Kartal Otel'de çıkan sonucu 79 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Katıldığı televizyon programında konuşan Tayyar şu ifadeleri kullandı:

"Bu otel, Bolu Belediyesi'nin sınırlarında değildir. Bolu Belediye Başkanı orada bakkal dükkanı bile mühürleyemez. Böyle bir mühürleme yetkisi yoktur. Çünkü kendi sınırları dışındadır. Turizm belgeli işletmelerin denetimi Turizm Bakanlığı'na aittir."

"TURİZM BELGELİ İŞLETMELERİN DENETİMİ TURİZM BAKANLIĞI'NA AİTTİR"

Burası bir Büyükşehir Belediyesi olsaydı Büyükşehir Belediye Başkanı Bolu'nun her noktasında rahat işlem yapabilirdi.

Turizm belgeli işletmelerin denetimi Turizm Bakanlığı'na aittir. Turizm Bakanlığı bu denetim yetkisini ilgili birimler aracılığı ile yürütür. Mesela orada bir yangın denetimiyle ilgili bir ihtiyaç varsa bunu Bolu belediyesinden ya da bir başka belediyeden isteyebilir. Çevre ile ilgiliyse Çevre İl Müdürlüğü'nden isteyebilir. Bu belgeler Turizm Bakanlığı'ndan toplandıktan sonra işletme ruhsatı verilir. Belediyeler sadece ve sadece inşaat ruhsatı verir ve bu otelde il belediyesinin (belediye sınırları dışında olduğu için) inşaat ruhsatını İl Özel İdaresi vermiş. Yapım ruhsatını kim veriyorsa denetimi o yapar."

Anahtar Kelimeler:
yangın Bolu Belediyesi bolu belediye başkanı tanju özcan
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