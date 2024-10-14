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  4. AK Partili isimden kadın cinayetleriyle ilgili skandal açıklamalar! Yanındakiler bile inanamadı: "Öldüren kadar ölenler de suçludur"

AK Partili isimden kadın cinayetleriyle ilgili skandal açıklamalar! Yanındakiler bile inanamadı: "Öldüren kadar ölenler de suçludur"

14.10.2024 21:57
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14.10.2024 21:57
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Son zamanlarda yaşanan kadın cinayetleri ülke gündemindeki yerini hala koruyor. Art arda yaşanan cinayetler ülkede infial etkisi yarattı. Vatandaşların 'sinir ucu' olarak nitelendirilen kadın cinayetleriyle ilgili gelen bir yorum ise herkesin tepkisini çekti. AK Parti Bayraklı Meclis Üyesi Latif Aydemir yaptığı açıklamada, "Hanımlarımızı kadınlarımızı tenzih ediyorum ama bir kısmı bayanlar olmak üzere erkeklerin de çoğunda öldüren kadar ölenler de suçludur" dedi.

Türkiye'de toplumsal anlamda vatandaşların ana gündemlerinden biri kadın cinayetleri. Son zamanlarda yaşanan olaylar ülkede infial etkisi yarattı. Özellikle Semih Çelik'in, İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i canice katletmesi herkesin kanını dondurdu.

Tüm bunların ışığında kadın cinayetlerini engellemeye yönelik çalışmalar ve tartışmalar da siyasilerin gündemindeki yerini koruyor. Konuyla ilgili olarak birçok açıklama yapıldı. Bu açıklamalardan biri de AK Parti Bayraklı Meclis Üyesi Latif Aydemir'den geldi.

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"ÖLDÜREN KADAR ÖLENLER DE SUÇLUDUR"

Aydemir açıklamaları ise şaşkınlıkla takip edildi ve tepkilerin hedefi oldu. Meclis toplantısında konuşan Aydemir, "Takdirle izleyip uyulması gereken konular olduğunu düşünüyorum. Hanımlarımızı kadınlarımızı tenzih ediyorum ama bir kısmı bayanlar olmak üzere erkeklerin de çoğunda öldüren kadar ölenler de suçludur. Bunu iyi irdelemek lazım" dedi.

YANINDAKİLER ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Aydemir'in bu ifadesinden sonra yanındakiler de şaşkınlığını gizleyemedi ve bunu hareketlerine yansıttı.

SKANDAL AÇIKLAMASINA DEVAM ETTİ: UFACIK ÇENTİK ATILSA GÖZÜMÜZÜ KARAKOLDA AÇARIZ

'Skandal' açıklamasına devam eden Aydemir ise daha sonra şu ifadelere yer verdi:

"Çünkü insanlar... Bakın hanımlarımızın bir çoğunu tenzih ederek dedim. O kadar çok şu an insanlar durduk yerde kameranın olmadığı yerde ufacık bir çentik atılsa direkt gözümüzü karakolda açarız"

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti İzmir ak parti
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