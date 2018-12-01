AK Partili isimden 'polise çığlık atan kadın'a dayak çağrısı!

1 Kasım Perşembe günü Fatih'in Balat Sahili'nde polis çevirmesi sonrasında Özlem Atan’a 578 lira para cezası kesilmiş ve otomobili trafikten men edilmişti. Bu durum nedeniyle üniversitedeki yönetim kurulu toplantısına gidemeyen akademisyen Özlem Atan sinir krizi geçirmiş, polise çığlık atmıştı.

Özlem Atan’ın o anları ise, bir polis memuru tarafından izinsizce çekilmiş ve sosyal medyada paylaşılmıştı. Atan, bu görüntüleri paylaşanlar hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

"BASIN SOPAYI ADİ KARIYA"

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Üsküdar Belediyesi’nin AKPartili Belediye Meclis Üyesi Ahmet Tokkan ise sosyal medya hesabından yaptığı yorumlarda, polisin Özlem Atan’a şiddet uygulaması gerektiğini savundu.

Tokkan, Sabah gazetesinin konuyla ilgili haberine "Fazlasıyla basın cezayı bu cazgıra" diye yorum yaptı.

Tokkan yine konuyla ilgili bir başka yorumunda "Bu karıya iyi bir sopa atmazsanız hakkımı helal etmiyorum polisler" dedi.

Ahmet Tokkan, Yeni Şafak'ın haberine ise "Basın sopayı adi karıya" yorumunda bulundu.

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