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AK Partili isimden 'polise çığlık atan kadın'a dayak çağrısı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2018 14:15 | Son Güncelleme

Haliç Üniversitesi Strateji ve İş Geliştirme Daire Başkanı Özlem Atan’ın, trafikte sinir krizi geçirerek polise çığlık attığı görüntüsü olay yaratmıştı. Görüntüler Türkiye'nin gündemine otururken, Üsküdar Belediyesi’nin AK Partili Belediye Meclis Üyesi Ahmet Tokkan'ın sosyal medya hesabından yaptığı yorumlar tepki topladı.

1 Kasım Perşembe günü Fatih'in Balat Sahili'nde polis çevirmesi sonrasında Özlem Atan’a 578 lira para cezası kesilmiş ve otomobili trafikten men edilmişti. Bu durum nedeniyle üniversitedeki yönetim kurulu toplantısına gidemeyen akademisyen Özlem Atan sinir krizi geçirmiş, polise çığlık atmıştı.

Özlem Atan’ın o anları ise, bir polis memuru tarafından izinsizce çekilmiş ve sosyal medyada paylaşılmıştı. Atan, bu görüntüleri paylaşanlar hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

"BASIN SOPAYI ADİ KARIYA"

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Üsküdar Belediyesi’nin AKPartili Belediye Meclis Üyesi Ahmet Tokkan ise sosyal medya hesabından yaptığı yorumlarda, polisin Özlem Atan’a şiddet uygulaması gerektiğini savundu.

Tokkan, Sabah gazetesinin konuyla ilgili haberine "Fazlasıyla basın cezayı bu cazgıra" diye yorum yaptı.

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Tokkan yine konuyla ilgili bir başka yorumunda "Bu karıya iyi bir sopa atmazsanız hakkımı helal etmiyorum polisler" dedi.

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Ahmet Tokkan, Yeni Şafak'ın haberine ise "Basın sopayı adi karıya" yorumunda bulundu.
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AK Partili Tokkan yine aynı videoya "Odunla dövmezseniz adam değilsiniz" ifadeleriyle yanıt verdi.

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Ahmet Tokkan bir başka haber sitesinin konuyla ilgili haberinin paylaşımına "Basın dayağı sesi kesilir" yorumunu yaptı.

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Okuyucu Yorumları 34 yorum
Adam haklı.
kadında haksız adamda haksız klasik müslüman kafası kadını dövebilirsin nasılsa
@pdks GÖRÜNTÜLERİN TAMAMINI YAYINLAMAMIŞLAR.KADINI ÇİLEDEN ÇIKTIĞI ANI YAYINLAMIŞLAR.ADİLİK VE ŞARLATANLIK
@pdks AKP ÜLKENİN İÇİNE ETTİ BIRAKTI.KURTARMA GÖREVİNİDE TRAFİK POLİSLERİNE BIRAKMIŞ.POLİSLERDE SANKİ YANGINDAN MAL KAÇIRIYOR.TAMAM HEYECANLANMAYIN.MİLLET BİTMİŞ ZATEN BİRDE BUNLAR TÜREMİŞ
işte başımıza ne geliyorsa kendini bir bok zanneden senin gibi öküzlerin yüzünden geliyor
@yuksel_kalyoncu, sokak ortasında üç kuruş cezadan kurtulmak için böyle rezillik çıkarmaktan çekinmeyen, karaktersiz sözümona ünivesite hocalarının yetiştirdiği adamlardan yani senin gibi çapsızlardan hayır gelecek değil mi memlekete, ulen bok bile gübre olur bi işe yarar sen o işe bile yaramazsın, bok kadar bile faydan olmaz memlekete
hitler bile bunların yanında melek kalır önüne geleni dayakla ölümle tehdit ederek milyonlarca insanı mağdur eden yüzbinlerce insanı içeri tıkan çocuk kadın demeden uydurma sebeplerden binlrce kadını çocuğu içerden çürütenler sanıyorlarki allah yok sanıyorlarki bir gün bunun bedeleni ödemezler yazıklar olsun mühür bunlarda olduğu için insanlar suskun çaresiz yapacak bir şey yok gün ola harman ola
@adriannn seni fransa Almanya ABD İngiltere polisine havale ediyorum eğer dediklerinin arkasında isen bu yazdıklarını orada yaz bakalım neler olacak başına gelecekleri hayal bile edemezsin
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