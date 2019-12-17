AK Parti'li İskenderoğlu'ndan CHP'ye "Las Tesis" tepkisi:

SİNAN USLU - AK Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, CHP'li kadın milletvekillerinin, kadına şiddete karşı farkındalık yaratmak isterken bir ayıba imza attıklarını belirtti.

İskenderoğlu, AA muhabirine, CHP'li kadın milletvekillerinin, TBMM Genel Kurulunda, İçişleri Bakanlığının 2020 yılı bütçesi görüşülürken yaptığı "Las Tesis" dans eylemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"CHP'li milletvekillerinin, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yaratmak isterken bir ayıba imza attığını" dile getiren İskenderoğlu, "Terör, çocuk istismarı kısacası toplumun huzurunu bozan her olay siyaset üstü meseleyse kadına yönelik şiddet de aynıdır. Keşke devleti, bakanlıklarımızı ve diğer kurumlarımızı 'katil' olarak niteleyen ifadeler yerine hep beraber ortak bir çalışmaya imza atsaydık." dedi.

Bir şiddeti engellemeye çalışırken diğer taraftan ötekileştirmenin, Gazi Meclisin ruhuna yakışmayan bir dille hareket etmenin kabul edilemeyeceğini söyleyen İskenderoğlu, "Bu tarz ifadelerin, eylemlerin hiç kimseye faydası olmadığı kanaatindeyiz. Kendilerini sağduyulu ve toplumumuzu birleştiren ifadeler kullanmaya davet ediyoruz. Şiddet, kime ve ne şekilde uygulandığı fark etmeksizin, insanlık adına karşısında durulması gereken bir durumdur. Kol kırılınca yen içinde kalamaz." diye konuştu.