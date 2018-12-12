AK Partili isme silahlı saldırı!

Olaylar, Sultangazi ilçesi Cebeci ve İsmetpaşa Mahallelerinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce gerçekleşen bir adli olay nedeniyle AK Parti Belediye Meclis Üyesi Ahmet Yıldız ve İsmetpaşa Mahallesi’nde bir tekstil atölyesinin sahibi olan Gökhan Çokdüşünür’e (33) silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Yıldız ve Çokdüşünür yaralandı. İsmetpaşa Mahallesi'ndeki olayda silah seslerini duyan sokak sakinleri dışarı çıktığında Gökhan Çokdüşünür’ü yerde kanlar içerisinde yatarken gördü. Ağır yaralanan Çokdüşünür, vatandaşların yardımıyla hastaneye kaldırıldı.



SALDIRGAN KAÇTI

Yapılan ilk müdahalenin ardından Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Çokdüşünür’ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Çokdüşünür’e saldırıyı gerçekleştiren şahsın ise koşarak olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Aynı saatte başka bir silahlı saldırı da Cebeci Mahallesi'nde gerçekleşti. Bir inşaat ofisine düzenlenen saldırıda AK Parti Belediye Meclis Üyesi Ahmet Yıldız yaralandı. Araçla gelen saldırganlar, dışarıdan ofisinde bulunan Yıldız’a ateş açtı. Ofise gelen iki kurşundan birisi Yıldız’a isabet etti. Göğsünden vurulan AK Parti Belediye Meclis Üyesi Ahmet Yıldız, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Çapa Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Durumunun iyi olduğu söylenen Yıldız’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.