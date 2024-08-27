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  4. AK Partili ismin sinkaflı küfrüne de yanıt verdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "züppe" diyen Tuncay Özkan sessizliğini bozdu

AK Partili ismin sinkaflı küfrüne de yanıt verdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "züppe" diyen Tuncay Özkan sessizliğini bozdu

27.08.2024 12:34
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Muhalefete "gösteriş müptelası elitistler" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "züppe" diye yanıt verince hakkında soruşturma başlatılan CHP'li Tuncay Özkan sessizliğini bozdu. Kendini "Erdoğan'ın söylediğinden farklı bir şey söylemedim" diye savunan Özkan, kendisine "o... çocuğu" şeklinde küfreden AK Partili Mahmut Rıdvan Nazırlı içinse "Onunla mutlaka konuşacağız" dedi.

Siyaset sahnesinde gerilim Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret tartışması sonrası yükseldi. Erdoğan Malazgirt Zaferi kutlamalarındaki konuşmasında belediyelerin icraatını eleştirirken "gösterip müptelası elitizm" ifadesini kullanmıştı. Bunun üzerine CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın Erdoğan'ı hedef alırken kullandığı ifade hararetli bir tartışma başlattı.

ERDOĞAN: GÖSTERİŞ MÜPTELASI ELİTİSTLER

Tuncay Özkan'ın yanıt verdiği konuşmada Erdoğan "Meydanlara söz verdikleri halde binlerce belediye işçisini gelir gelmez kapı dışarı ettiler. Halkçılık maskesinin arkasından Avrupa başkentlerinde halkın paralarıyla keyif çatan gösteriş müptelası bir elitizm çıktı" demişti.

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ÖZKAN: SARAYIN ZÜPPESİ

Özkan, Erdoğan'ın bu sözlerini alıntılayıp sosyal medyadan şu paylaşımı yaptı:
"Seni gidi züppe seni! Sarayda otur, tahta kurul, dolarlar, milyarlar oyuncağın olsun, israflık, müsriflik yoldaşın, zenginler senin arkadaşın bize mi diyorsun 'gösteriş müptelası' diye? 13 uçak sende. Lüks hayat sende. Konvoylar dolusu otomobil yurt içinde yurt dışında sende. 22 yılda milleti fakir fukara koyup zenginlerin partisi olmak sende. Fakirle fukarayla dalga geçen partili sende. Dolar milyarderleri sende. Zindanlar bizim, saraylar senin, gösterişli olan biz öyle mi? Kıskandın mı? Seni sarayın züppesi seni! Erken seçim istiyoruz. Hodri meydan!"

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ERDOĞAN'DAN MANEVİ TAZMİNAT DAVASI

Bu paylaşım üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Özkan hakkında soruşturma başlatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Özkan'a 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU: ZÜPPE HAKARET DEĞİL, BEN ONUN SÖYLEDİĞİNİ SÖYLÜYORUM

Olayla ilgili ilk kez Gazete Pencere'den Yavuz Oğhan'a konuşan Özkan “Züppe hakaret değil. Soruşturmadan bir yere gitmez, giderse de gider, biz alışığız” dedi. Özkan ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kastederek “Ben farklı bir şey söylemedim, onun söylediğini söylüyorum, ‘Gösteriş müptelası, elitist” züppe demek" diye konuştu.

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AK PARTİLİ İSMİN SUNTURLU KÜFRÜNE DE YANIT VERDİ

Özkan'ın Erdoğan'ı hedef aldığı paylaşımına AK Parti'den tepki yağarken AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı sinkaflı bir küfür kullanmış, şu paylaşımı yapmıştı:

"O... çocuğu ile o...nun çocuğu" arasında büyük fark vardır. Birincisinde sıfat kişiye ikincisinde anneye aittir. Bizim düşüncemizde anne kutsaldır. Ancak müptezel Tuncay Özkan'nın dilinden dökülen salyalar ancak o.... çocuğundan sadır olabilir. Alçak herif."

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"ONUNLA MUTLAKA KONUŞACAĞIZ"

Küfrün hatırlatılması üzerine Özkan “İçim nasıl kan ağlıyor bilemezsiniz. Hayatım boyunca unutmayacağım. Onunla mutlaka konuşacağız." dedi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tuncay Özkan Recep Tayyip Erdoğan
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