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AK Parti'li Jülide Sarıeroğlu'ndan aşure ikramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 15:12 | Son Güncelleme

AK Parti'li Jülide Sarıeroğlu'ndan aşure ikramı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, vatandaşlara aşure ikram ederek bereket temennisinde bulundu.

Sarıeroğlu, AK Parti İl Başkanlığı koordinasyonunda cuma namazı çıkışında Adana Merkez Sabancı Camisi'nde vatandaşlara aşure dağıttı.

Vatandaşlarla sohbet ederek aşure ikram eden Sarıeroğlu, hem cumanın hem de muharrem ayının hayırlı olması dileğinde bulundu.

Sarıeroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşlara birliğin, beraberliğin, kardeşliğin simgesi olan aşureyi dağıttıklarını ifade ederek, “İnşallah hem Adana'mıza, hem bölgemize hem ülkemize bolluk, bereket getirsin. Muharrem ayındayız, hayırlı olsun." diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Fikret Yeni de aşurenin paylaşmak olduğunu belirtti.

Partilerinin paylaşmayı, kardeşliği, birlik ve beraberliği esas aldığını vurgulayan Yeni, "Adanalı hemşehrilerimizle bu paylaşmayı hep beraber burada yaşıyoruz. Bu yaptığımız hayrın tüm insanlığa sirayet etmesini temenni ederim." dedi.

Yeni, bugün 10 bin kişilik aşure dağıtımının yapılacağını, Çukurova ve Sarıçam ilçelerinde de teşkilatlarının vatandaşlara aşure dağıtımı yaptığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
adana aşure Jülide Sarıeroğlu

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