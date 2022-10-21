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AK Partili Kabaktepe ile Halk Ekmek yetkilileri arasında gerginlik! Yanına gelip 'Baskınla olmaz' dediler: "Sakin olun, ilan ederek geliyoruz"

21.10.2022 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde yer alan İBB Hadımköy Halk Ekmek Fabrikası'nın çalıştırılmadığı yönünde AK Parti'den tepki geldi. Fabrikaya yakın bir noktadan basın açıklaması yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, fabrikada ekmek üretilmediğini öne sürerek "Fabrikayı açtıysanız, niye çalıştırmıyorsunuz, milleti kandırmak için mi yola çıktınız?" dedi. Kabaktepe'nin konuşmasının sonunda yanına İBB Halk Ekmek A.Ş yetkilileri gelirken, ortamda gergin anlar yaşandı.

AK Partili Kabaktepe ile Halk Ekmek yetkilileri arasında gerginlik! Yanına gelip 'Baskınla olmaz' dediler: "Sakin olun, ilan ederek geliyoruz"

AK Partili Kabaktepe, Halk Ekmek ile ilgili tepki gösterdiği konuşmasının sonlarına doğru yanına Halk Ekmek A. Ş. yetkililer geldi. Halk Ekmek A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, Kabaktepe'ye üretimin devam ettiğini açıklayarak "Baskın yöntemiyle olmaz" dedi ve fabrikaya davet etti. Kabaktepe ise "Bir hafta önce yaptığımız basın toplantısından sonra birtakım tedbirler almış olabilirsiniz, üretime başladıysanız dediğimiz gibi tebrik ederiz" diyerek bölgeden ayrıldı. Çevredeki bazı partililer de Halk Ekmek yetkililerine tepki gösterdi.

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"GERÇEKTEN BİTMİŞ BİR FABRİKA YOK"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Hadımköy'de İBB Hadımköy Halk Ekmek Fabrikası'nı tepeden gören bir noktada basın açıklaması yaptı. Fabrikanın çalıştırılmadığını öne süren Kabaktepe şöyle konuştu:

“Arkamızda bulunan halk ekmek fabrikasının projelendirilmesi ve başlangıcı AK Parti döneminde olmuştur. Yüzde 45-50'si tamamlanmış, makineleri alınmıştı. İmamoğlu dahil, CHP meclis üyeleri bu fabrika yapılırken projeye karşı çıkmış, ret oyu vermişlerdir. Kredilendirilmesine de yapımına da ret oyu vermişlerdir. İktidara geldikten sonra ise İBB yönetimi bu fabrikayı açmışlardır. Arnavutköy Belediye başkanımızın bu konuda güzel bir tabiri oldu, fabrika açılmıyor hizmet açılmıyor, arka fon açılışı yapılıyor. Arkaya bir fon konuyor, tabela yapılıyor ama arkada gerçekten bitmiş bir fabrika yok. Biz duyunca şaşırdık. AK Parti döneminde projelendirilmiş bir fabrikayı o gün karşı çıkıp bugün açtınız. Bizler de iyi oldu dedik, en azından çürütmüyorsunuz. Genel başkanınızı çağırıyorsunuz, önlük giyip, etrafa ekmek koyup mizansen yaptınız. Aradan üç ay geçmiş üretilen bir tane ekmek yok. Burada daha önce yaptığımız basın toplantısı neticesinde fabrikanın ön tarafına birkaç tane önlük giyen işçi kardeşimizin gelmesi bu gerçeği değiştirmez."

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"HALK EKMEK FABRİKASI GERÇEĞİNİ ÇIKIP HALKIMIZA AÇIKLAYIN"

Kabaktepe konuşmasına şöyle devam etti:

“Recep Tayyip Erdoğan, İBB Başkanı olduğunda Halk Ekmek'in üretim kapasitesi 25 bindi, sadece o dönemde ilk 3-4 yılda 300 bine çıkardık. Yanlış hatırlamıyorsam 12 tane fabrika, üretim bandına sahip olan bir Halk Ekmek devrettik, 2.1 milyon üretim kapasitesine sahip olan bir halk ekmek devrettik. Şimdi 2.1 milyon üretim kapasiten var, vatandaş da 1.5 milyon ekmek istiyor, İBB bunu bile karşılayamıyor. Açtım dediği fabrikayı çalıştıramıyor. Fabrikayı açtıysanız, niye çalıştırmıyorsunuz, milleti kandırmak için mi yola çıktınız? Bir an evvel bu halk ekmek fabrikası gerçeğini çıkıp halkımıza açıklayın. Ya deyin ki; açtık, kamyon aldık, mazot bulamadık, çalıştıramadık. Açtık, usta bulamadık çalıştıramadık veya açtık ama algı yaptık daha bitmemişti, beş aylık işi vardı. Neyse onu söyleyin, gerçeklikten hakikatten sapmayın."

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"SİZİ FABRİKAMIZA DAVET EDİYORUZ"

Osman Nuri Kabaktepe'nin konuşmasının sonunda yanına İBB Halk Ekmek A.Ş yetkilileri geldi. Üretimin devam ettiğini söyleyen Halk Ekmek A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama ile Osman Nuri Kabaktepe arasında tartışma yaşandı.

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Nama, Kabaktepe'ye “Baskın yöntemiyle olmaz, biz sizi fabrikamıza davet ediyoruz, kapımız açık" diyerek fabrikaya davet etti.

Kabaktepe buna karşılık “Baskın yöntemini genel başkanınızdan siz öğrendiniz, bizde öyle bir yöntem olmaz. Biz geleceğimiz zamanı ilan ederiz, sakin olun, biz ilan ederek basın toplantısına geliyoruz, burada üç aydır ekmek üretilmiyor, bir hafta önce yaptığımız basın toplantısından sonra birtakım tedbirler almış olabilirsiniz, üretime başladıysanız dediğimiz gibi tebrik ederiz" dedi ve aracına binerek alandan ayrıldı.  

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Bu sırada çevredeki bazı partililer de Halk Ekmek A.Ş yetkililerine sözlü tepki gösterdi. 

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Fabrika 23 Temmuz 2022'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı törenle açılmıştı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Osman Nuri Kabaktepe Halk Ekmek

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