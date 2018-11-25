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Ak Partili kadınlar, kadına şiddete karşı yürüdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 15:15 | Son Güncelleme

İZMİT'te, AK Partili kadınlar, 'Kadına yönelik şiddete turuncu çizgi çekiyoruz' adı altında yürüyüş düzenledi.

Ak Partili kadınlar, kadına şiddete karşı yürüdü

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, AK Partili kadınlar, 'Kadına yönelik şiddete turuncu çizgi çekiyoruz' adı altında yürüyüş düzenledi.
Ak Parti Kocaeli İl Başkanlığı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Uluslararası Mücadele Günü kapsamında 'Kadına yönelik şiddete turuncu çizgi çekiyoruz' adı altında yürüyüş düzenledi. Parti binasının önünde toplanan yaklaşık 100 kadın, Doğu Kışla Parkı'na kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında ellerinde çeşitli pankartlar taşıyan kadınlar, 'Şiddet turuncu çizgimiz' ve 'Kadınlar Allah'ın emaneti' sloganları attı. Yürüyüşün sonunda ise hazırlanan beyaz panoya kadınlar tarafından turuncu el izi bırakıldı.
Programda konuşan AK Parti Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, "Kadına yönelik şiddet hala en yaygın şekilde devam ediyor. AK kadınlar olarak kadına yönelik şiddetin ekonomik, sosyal hiçbir mazereti olmadığını ifade ediyoruz. AK kadınlar olarak kadına şiddetin turuncu çizgimiz olduğunu vurguluyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliğin sağlanmasında köklü değişiklikler yapılmıştır. Kadını örseleyen birçok unsur mevzuattan çıkarılmıştır. AK Parti kurulduğu günden bu yana kadınların hayatını kolaylaştırmak için çalışmalar yapılmıştır. Kadınlar aynı alanda ailede siyasette ve iş hayatın varlıklarını hissettirmişlerdir. AK Parti herkesin hepimizin partisidir. Kadına yönelik her türlü şiddete turuncu çizgimizi çekiyoruz" dedi.

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Ak Partili kadınlar, kadına şiddete karşı yürüdüAk Partili kadınlar, kadına şiddete karşı yürüdüAk Partili kadınlar, kadına şiddete karşı yürüdüAk Partili kadınlar, kadına şiddete karşı yürüdü

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