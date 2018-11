AK Partili kadınlar 'şiddet mağduru' makyajı yaptı

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)- AK Parti İzmir İl Kadın Kolları 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Uluslararası Dayanışma Günü'nde kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için yüzlerine boyalarla 'şiddet mağduru' makyajı yaptı. Ellerinde turuncu balonlarla yaklaşık bir kilometre yürüyen kadınlar kadına karşı şiddete 'dur' demek için sembolik olarak turuncu şerit çekti. AK Partili kadınlar, parti binasında oluşturulan beyaz panoya turuncu boyalarla el izlerini bıraktı.

AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Uluslararası Dayanışma Günü kapsamında yürüyüş ve basın açıklaması yapıldı. AK Parti İzmir Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, il başkan yardımcıları Burçin Oğuz, Gülşen Gezici, ilçe kadın kolları teşkilatlarının yer aldığı yaklaşık 200 AK Partili kadın katıldı. 'Kadına karşı şiddete dur' demek için sembolik olarak turuncu şeridin çekildiği etkinlikte, yüzlerine renkli boyalarla 'şiddet mağduru' makyajı yapan kadınlar dikkat çekti. 'Haddini aşan öfkeye yenik düşme', 'Sesimizi sen de duy', 'Kadın ve erkek biriz, birlikte güçleneceğiz', 'Hanımlarınızı üzmeyin, onlar Allah’ın size emanetidir. Onlara yumuşak olun, iyilik edin' yazılı pankartlar taşıyan kadınlar, etkinlik sırasında 'Şiddete hayır' sloganları atarak kadın haklarına dikkat çekti. Yürüyüşün ardından AK Parti İzmir İl Başkanlığı’nda basın açıklaması yapan Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ, Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’nde, dünyanın 49 ülkesinde kadınları aile içi şiddete karşı koruyan bir yasal düzenlenmenin olmadığına dikkat çekerek, AK Parti döneminde, Türkiye’de ilk kez 6284 sayılı 'Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi' yasasının mecliste kabul edildiğini vurguladı. Basın açıklamasının ardından çok sayıda AK Partili kadın turuncu boyalarla parti binasında oluşturulan beyaz panoya el izlerini bıraktı.

HZ. PEYGAMBER'İN SÖZÜNÜ HATIRLATTI

Kadına yönelik şiddetin dünyanın her yerinde aynı biçimde tezahür ettiğini belirten Dilek Yıldız Büyükdağ, şunları söyledi:

"Aile içi şiddet ne yazık ki hala en yaygın şiddet biçimi olmaya devam ediyor. AK kadınlar olarak, kadına yönelik şiddetin bir insan hakkı ihlali olduğunu dün olduğu gibi bugün de dile getirmekten vazgeçmiyor, ekonomik ya da kültürel hiçbir gerekçenin ardına sığınılmasına müsaade etmeden kadına yönelik her türlü şiddete karşı turuncu çizgimizi çekiyoruz. Kadın medeniyetimizin yüzyıllar boyunca barındırdığı din, ahlak, şuur ve vicdan öğretilerinin tümünde, kadına ve kız çocuklarına karşı yapılan herhangi bir kötü muameleye kati suretle karşı çıkışmıştır. Yüzyıllar öncesinden, henüz İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi yokken, kadın erkek ayrımı yapmadan insani bir mesajın dünyaya yayılmasına öncü olan Hz. Peygamber’in sözünü hatırlamak ve hatırlatmak hepimizin üzerine düşen önemli bir vazifedir. 'İnsanlara merhamet etmeyene, Allah da merhamet etmez' Hiçbir ayrım gözetmeksizin yaşam biçimi olarak tüm insanlığa karşı kötü muameleyi bizlere men eden dinimizin, kadına ve kız çocuklarına uygulanacak kötü muameleyi kabul etmesi de mümkün değildir."

'KADINI ÖRSELEYEN UNSURLAR MEVZUATTAN ÇIKARILMIŞTIR'

AK Parti kurulduğu günden itibaren, kadınların ekonomik, siyaset, bilim ve eğitimde güçlendirilmesi misyonu ile atılan her adımda kadınların iş ve aile hayatlarını dengeleyebilmeleri adına kolaylaştırıcı düzenlemeler getirdiğini, her alanda kadınların varlığının normalleştirilmesi için çalışmalar yaptığını belirten Büyükdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizde ve dünyada kadınlar, yıllardır sürdürdükleri çeşitli mücadeleler ile kadına ve aslında insana yakışır, hak ve adalet talepleriyle oldukça büyük kazanımlar elde etmişlerdir. Ülkemiz, bu anlamda kadınların yaşadığı sorunlarla ilgili çeşitli hukuki düzenlemelerle yıllardır tüm kadınların yanında olarak, güçlenme ve kendilerini gerçekleştirme süreçlerine katkı sağlamıştır. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak adına hem uluslararası düzeyde kabul edilen anlaşmalara imza atmış hem de kendi mevzuatında köklü değişiklikler yapmıştır. İş yasasından, ceza yasasına kadar kadını örseleyen birçok unsur mevzuattan çıkarılmıştır."

'ROL MODEL OLMALIYIZ'

Hiçbir kadının hiçbir şekilde şiddete maruz kalmaması gerektiğini vurgulayan AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ise, "Her zaman kadının yanında olan, kadın politikalarını önde tutan bir partinin mensubu olmaktan gurur duyuyoruz. Sizlerin de aynı onur ve gururu yaşadığını bugün bu kalabalıkta ciddi şekilde hissettik. Hiçbir kadının şiddet görmemesi için o kadınlara eşlik yapacak erkekleri biz annelerin yetiştirdiğini unutmamız gerekiyor. Evlatlarımızı yetiştirirken ne kızlarımın ezilmesi ne de erkeklerimizin kadınlarımıza kötü davranmaması için her zaman rol model olmamız gerekiyor" dedi.