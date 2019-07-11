AK Parti'li kadınlar Srebrenica soykırımı kurbanlarını andı

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de, Adalet ve Kalkınma Partili İl Kadın Kolları, 24'üncü yıl dönümünde 'Srebrenica soykırımı' kurbanlarını andı.

Parti binasındaki açıklamaya İl Başkan Yardımcıları, Kadın Kolları Başkanı Aysel Mavioğlu Öner, kadın kolları il ve ilçe teşkilatlar katıldı.

Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Dış İlişkiler Başkanı Gülsenem Erdoğan yaptığı açıklamada, soğuk savaş döneminin sona ermesi, Sırpların Bosna’nın bağımsızlık kararını tanımadığını belirterek, "1992 yılı Nisan ayında Bosna Savaşı Sırplar tarafından başlatılmıştır. Ellerindeki silah gücü ve Birleşmiş Milletlerin silah ambargosunun desteği ile Bosna Savaşı ilerleyen dönemlerde Sırplar tarafından etnik temizliğe dönüşmüştür. 1995 yılı Temmuz ayında Bosna toprakları insanlığın utanç vesikası olan Srebrenitsa soykırımına şahit olmuştur. Srebrenitsa’da Boşnaklar sistematik işkenceye, tecavüze maruz kalmıştır. 11 yaşından büyük bütün erkekler öldürülmüştür. İşkence ve tecavüz kampına dönen bölgede 5 gün içinde resmi kayıtlara göre 8.372 kişi can vermiştir. Bosna’da 3,5 yıl devam eden savaşta 312 bin kişi hayatını kaybetmiş, 2 milyon kişi evini terk etmek zorunda kalmış, 27 bin 734 kişi resmi kayıtlara kayıp olarak geçmiştir" dedi.

20’nci yüzyıldan 21’nci yüzyıla bu ayıpla geçen uluslararası kamuoyunun, batıya ve buna neden olan ülkelere hesap soramadığını ifade eden Erdoğan, "Soykırımı kabul etmeyenler başka soykırımların yapılmasına da göz yummuştur. Bugün özgürlükçü, barış yanlısı, refah isteyen’bir Avrupa imajı çizilirken, Srebrenitsa’da soykırıma göz yuman Avrupa’dan hiç kimsenin bahsetmemesi oldukça manidardır. AK Parti iktidarından önce Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda, üst düzey toplantılarda savaş çocuklarının ahından, yaşanan insanlık ayıplarından bahsedilmesi için hiçbir hükümet öncü olmamıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ‘Dünya 5’ten büyüktür’ diyene kadar mazlumların sesini kimse duymamıştır" diye konuştu.

Yurt içi ve yurt dışındaki tüm teşkilat mensupları olarak Srebrenitsa’da yapılan soykırımı kınadıklarını kaydeden Erdoğan, sözlerini söyle sürdürdü:

"Srebrenitsa insanlığın utanç vesikasıdır; unutulmamalıdır. AK Parti, dünyanın herhangi bir yerinde yaşanan zulümden ve adaletsizlikten uluslararası kamuoyunun sorumlu olduğuna inanmış ve bu yüzden ‘Herkes için adalet’ ilkesini temel almış bir harekettir. Bugüne kadar toplumları birbirine düşüren ırkçı, İslamofobik, etnik nefreti körükleyen ideolojilerden insanlık adına hiçbir kazanım elde edilmemiştir. Geleceğe umutla bakabilmenin yolu; huzuru, refahı, adaleti ve insanı temel alan çalışmaları kendimiz kadar başkaları içinde istemekten geçmektedir. Srebrenitsa’da yaşanan soykırımda gerçek suçluların hukuk karşısında hesap vermesini, adaletin yerini bulmasını istiyoruz."

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