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AK Parti'li kadınlara saldırı şikayetiyle ilgili 7 kişi ifade verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2018 18:11 | Son Güncelleme

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, 24 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçiminden sonra akaryakıt istasyonunda AK Parti'li 5 kadına saldırdıkları öne sürülen ve bu süreçte kimlikleri tespit edilen 7 şüpheli, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, 24 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçiminden sonra akaryakıt istasyonunda AK Parti'li 5 kadına saldırdıkları öne sürülen ve bu süreçte kimlikleri tespit edilen 7 şüpheli, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.
İzmir Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerinin ardından kutlamalara katıldıktan sonra eve dönen AK Parti'li 5 kadına, akaryakıt istasyonunda saldırdıkları belirtilen kişilerin belirlenmesi için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameraları ile MOBESE kayıtlarını inceleyen ekipler, 7 kişinin kimliklerini belirledi. Emniyete getirilen ve suçlamaları kabul ederek, pişman olduklarını belirten 7 kişi, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
AK Parti İzmir Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ, konunun takipçisi olacaklarını dile getirerek, seçimlerdeki sonuçları herkesin demokratik olgunlukla karşılaması gerektiğini söyledi. Büyükdağ, İzmir emniyetine gösterdiği hassasiyet için teşekkür etti.

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