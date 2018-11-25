İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanı Şeyma Döğücü, "Biz kadın ve şiddetin bir arada anılmasını istemiyoruz artık. Çünkü çocuklarımızın zihin altlarına yerleşiyor bu kelimeler. Biz 'kadın' dendiğinde 'merhamet'in, 'şefkat'in, 'analık'ın ve 'dünyanın yarısı olma'nın vurgulanmasını istiyoruz. Biz çocuklarımızın kadının değerini bilerek yetişmesini istiyoruz." dedi.

AK Parti İstanbul Kadın Kolları üyeleri 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla Saraçhane Parkında bir araya geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi önündeki meydanda toplanan kadınlar, ellerinde turuncu uçan balonlar, "şiddetsiz iletişim", "kadın güçlenirse toplum güçlenir", "kadın Allah'ın emanetidir", "şefkat ve merhamette güneş gibi ol, hiddet ve asabiyete ölü gibi ol", "kadın ve erkek biriz, birlikte güçleneceğiz", "dünyanın yarısı kadın" yazılı dövizlerle Saraçhane Parkı'na yürüdü.

AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanı Şeyma Döğücü, burada yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi anlamında farkındalık oluşturmak için bir araya geldiklerini vurguladı.