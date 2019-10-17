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AK Partili Kandemir: Beraberliğimiz teröristlere en büyük mesaj olacaktır

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.10.2019 17:42 | Son Güncelleme

AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili olarak, "İnşallah, inanıyorum ki, şu beraberliğimiz ve bütünlüğümüz teröristlere en büyük mesaj olacaktır.

AK Partili Kandemir: Beraberliğimiz teröristlere en büyük mesaj olacaktır

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA) - AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili olarak, "İnşallah, inanıyorum ki, şu beraberliğimiz ve bütünlüğümüz teröristlere en büyük mesaj olacaktır. Bu bütünlük ve beraberliği muhafaza ederek, tez zamanda sınırımızda oluşturulmak istenen bu terör belasını da defedeceğiz" dedi.
AK Partili Erkan Kandemir, Edirne'nin Keşan ilçesinde parti teşkilatını ziyaret etti. Ziyarete, AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç ile partililer katıldı. Erkan Kandemir, Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini belirterek, "Bu zor süreçte bizim bütün farklılıklarımızı kenara koyarak aynı ortak vatanı paylaşan, aynı havayı bölüşen, aynı bayrak altında ezanları dinleyen ve bu topraklara borcunu hatırlayan bir millet olarak hep beraber dayanışma içerisinde bugünleri geride bırakacağımıza inanıyoruz. Şu anda sınırın öte yakasında Mehmetçiğimiz bir operasyonda. Barış Pınarı Harekatı'nın inşallah kısa zamanda neticeleneceğini düşünüyoruz. Şehit olan askerlerimize rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Fakat biz gerek şehitlerimizin bize miras bıraktıkları çocuklarının, eşlerinin, akrabalarının duruşundan bir kere daha şuna şahitlik ediyoruz ki, bu millet muazzam bir millet. Bizim her bir ferdimiz, çocuğumuz, yeri geldiğinde, vakti, saati geldiğinde ölüme yürümeyi, şahadete, cennete yürümek olarak görür. Ve memleket mevzu bahis olduğunda teröristlerin üzerine bir balyoz gibi iner. Gereğini yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. İnşallah, inanıyorum ki, şu beraberliğimiz ve bütünlüğümüz teröristlere en büyük mesaj olacaktır. Bu bütünlük ve beraberliği muhafaza ederek, tez zamanda sınırımızda oluşturulmak istenen bu terör belasını da defedeceğiz. Ülkemiz içerisinde nasıl hareket edemez hale gelmişlerse, sınırlarımız ötesinde de ülkemize zarar veremeyecek, milletimize zarar veremeyecek, vatandaşımıza zarar veremeyecek hale en kısa sürede getireceğimize inanıyorum" diye konuştu.
Kandemir, AK Parti'den Keşan Belediye Başkanlığı'na seçilen Mustafa Helvacıoğlu'nu da tebrik ederek, 5 yıllık süreçte birçok başarılı işe imza atacağına inandığını söyledi.
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AK Partili Kandemir: Beraberliğimiz teröristlere en büyük mesaj olacaktırAK Partili Kandemir: Beraberliğimiz teröristlere en büyük mesaj olacaktır

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