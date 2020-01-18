AK Parti’li Kandemir: "Her şeyi millileştirdik ana muhalefetimizi millileştiremedik"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, “Birileri aynı kötülükte buluşurken, ülkenin ana muhalefeti milli bir zeminde mi durmuştu yoksa o cephenin zeminine su mu taşımıştı. Her şeyi millileştirdik ama ana muhalefetimizi millileştiremedik” dedi.

AK Parti Adana İl Başkanlığı’nın 94.İl Danışma Meclisi Toplantısı Yüreğir Kültür Merkezi’nde düzenlendi.

Açılışta konuşan AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, katılan herkese teşekkür etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ise Adana’nın Türkiye’de ki en önemli kentlerden biri olduğunu belirterek, “Bizim için bu toplantı çok kıymetli. 2023’e kadar güçlü bir şekilde devam edecek. AK Parti teşkilatlarımız Adana’da çok vefakar teşkilatlar. Bende bir buçuk senedir Adana sokaklarında geziyoruz. Cumhurbaşkanımızın bizlere emanet ettiği şehir için çalışıyoruz. İnşallah var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“2020 ekonomisi güçlü olacak”

2020 yılının Türkiye’de ekonomi anlamında çok güçlü olacağını belirten Sarıeroğlu, “Enflasyon oranları düşüş eğitimine girdi, döviz kurları stabil hale geldi, faizler düşüş gösteriyor. 24 Haziran’dan sonra spekülasyonlar yapılmıştı. O medet umanların hiçbirinin umdukları yaşanmadı. Borsa İstanbul’un ihracatta rekor kırdığında Adana’nın da tekstil anlamında katkısı büyüktür” ifadelerini kullandı.

Sarıeroğlu, üretimi durduran Temsa’ya da değinerek, “Buraya geldiğimizde Temsa’dan arkadaşlarımı gördüm. Şehrimizle ilgili yakın konuların takibindeyiz. Adanamızda bir konu varsa bizim bunu takip etmememiz mümkün değil. Temsa’yı da takip ediyoruz” açıklamasını yaptı.