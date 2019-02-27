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AK Parti'li Kandemir: İttifaklar nasıl bir seçimle karşı karşıya olduğumuzu anlatıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.02.2019 14:22 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Türkiye'nin zor bir seçime gittiğini belirterek, "Karşıda oluşan ittifaklar zaten bizi anlatıyor nasıl bir seçimle karşı karşıya olduğumuzu.

AK Parti'li Kandemir: İttifaklar nasıl bir seçimle karşı karşıya olduğumuzu anlatıyor

Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Türkiye'nin zor bir seçime gittiğini belirterek, "Karşıda oluşan ittifaklar zaten bizi anlatıyor nasıl bir seçimle karşı karşıya olduğumuzu. İnanıyoruz ki; 31 Mart akşamı, ülkemiz, memleketimiz, milletimiz için çok güzel neticelenecek" dedi.​
AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Zonguldak İl Başkanlığı'nda partilerle düzenlenen toplantı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Zonguldak'a AK Parti belediyeciliği ile en güzel hizmetleri ulaştıracaklarını ifade eden Kandemir, “Gece gündüz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, önderliğinde milletvekili arkadaşlarımız, teşkilatlarımız çok yoğun bir çalışma yapıyorlar. Biz çalışmayı seven bir teşkilatız. AK Parti teşkilatları en altından en üst neferine kadar, gece gündüz özenli çalışan bir teşkilat. Cumhurbaşkanımız dün 20'nci mitingini yaptı. Biz de onun gibi geceli gündüzlü her seçmene ulaşıp, derdini anlatacak bir gayret gösterme heyecanı içerisindeyiz. Türkiye zor bir seçime giriyor. Karşıda oluşan ittifaklar zaten bizi anlatıyor nasıl bir seçimle karşı karşıya olduğumuzu. İnanıyoruz ki 31 Mart akşamı, ülkemiz, memleketimiz, milletimiz için çok güzel neticelenecek ve Zonguldak bizim yüzümüzü gülümseten illerimizden biri olacak" diye konuştu.

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AK Parti'li Kandemir: İttifaklar nasıl bir seçimle karşı karşıya olduğumuzu anlatıyor

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