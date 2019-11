AK Parti'li Kandemir: Metodolojimizi değiştiriyoruz

Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, son dönemde siyasette, hizmet siyasetinin yeterli olmadığını gördüklerini söyledi. Kandemir, "Metodolojimizi değiştiriyoruz, seçmene ulaşma metotlarımızı revize ediyoruz. Merkeze; her bir bireye, ayrı ayrı propaganda yapabilecek kabiliyette ve yaklaşımda bir teşkilat modelini koyuyoruz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, AK Parti Genel Merkezi'nde gazete, televizyon ve haber ajanslarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Kandemir, kongre sürecine giderken çok geniş bir 'mutfak çalışması' yaptıklarını belirterek, "Genel başkanımız Cumhurbaşkanımızın bize en önemli talimatı; mutlaka milletin sesine kulak vermemiz, milletin hissiyatını dinlememiz ve onların bize söyledikleri üzerinden kadrolarımızı takviye etmeliyiz. Bu talimata uygun olarak çok geniş bir heyet çalışıyor. Bizim her ilden sorumlu arkadaşlarımız var. Çok geniş bir ekip illerimizde genel merkezimiz adına bu çalışmaları yürütüyor. Bir yandan da sadece resmi olarak görevlendirdiğimiz arkadaşlar değil gayrı resmi olarak görevlendirdiğimiz, teşkilatlarımıza hiç uğramayan, sahada vatandaşlarımızı dinleyen ayrı bir ekibimiz çalışıyor. Yani 'tedbil-i kıyafet' diyebileceğimiz, şehre sadece vatandaşı dinlemek üzere gönderdiğimiz bir gurup arkadaşımız da milletimizin teşkilatlarımızla, partimizle ilgili ne söylediğini değerlendiriyor" dedi.

'YENİ SOSYOLOJİYİ OKUMA GAYRETİ İÇİNDEYİZ'

İç ve dış siyasi gelişmeleri okuyabilen kaliteli kişilerin AK Parti kadrolarına dahil edilmesini istediklerini vurgulayan Kandemir, "Bunu yaparken yeni sosyolojiyi, gelen yeni seçmenin beklentilerini, değişen beklentileri biz iyi okuma gayreti içindeyiz. Milletin sesine kulak vereceğimiz bir ekip oluşturacağız. Genel Başkanımızın talimatı bu. Buna uygun olarak çalışma metodolojimizi de yeniliyoruz" dedi.

'2021 YILINA BÜYÜK KONGREMİZİ PLANLAYACAĞIZ'

Kandemir, 7'nci olağan kongre sürecini parti içine dönük kadroların takviye edildiği bir süreç olarak değil, topluma yeni şeyler söylenecek, yeni öneriler sunulacak bir süreç olarak değerlendirdiklerini kaydetti. Kandemir, sürecin resmi olarak başladığını vurgulayarak, "Kongre takvimimize delege seçimleriyle başladık. Aralık ayının ikinci haftasından itibaren nüfusu 5 binin üzerinde olan 40 beldede kongrelerimizi yapacağız. Sonra ilçe kongrelerimize başlayacağız. Ocak ayının sonunda Şubat ayının başında ilçe kongrelerimize başlayacağız. Ağustos ayı gibi de il kongrelerimize başlayacağız. Sene sonunda yani 2020 sonunda il ve ilçe kongrelerimizi tamamlamış olacağız. 2021 yılına da büyük kongremizi planlayacağız. 1 senelik bir takvim öngörüyoruz. Bu 1 sene içinde çok acele etmeden, dikkatli ve özenli bir çalışmayı milletimizin beklentilerini merkeze alarak yürüteceğiz" diye konuştu.

'18 YILLIK HİKAYENİN AKTÖRLERİ TEŞKİLATLIRIMIZ'

Yeni dönemde sadece teşkilatların değil, üyelerin de siyaset yapım sürecinin parçası haline getirileceğine dikkat çeken Kandemir, bunun başarılacağına inanıldığını söyledi. Teşkilatların çalışmadığına ilişkin eleştirilerin hatırlatılması üzerine Kandemir, "Teşkilatlarımıza dönük eleştirilerin büyükçe bir kısmının da ben haklılık payı içermediğini düşünüyorum. Elbette eksiklerimizin olduğu şeyler oluyor, bunları tespit ediyoruz, gereğini yapıyoruz. Özellikle son yerel seçimlerde lokal, ufak, istediğimiz performansı göremediğimiz yerler oluyor. Biz de süreç içinde oraları takviye ediyoruz. Türkiye'deki 18 senelik AK Parti hikayesinin ve başarısının en önemli aktörleri bizim teşkilatlarımız" değerlendirmesinde bulundu.

'METODOLOJİMİZİ DEĞİŞTİRİYORUZ'

Soruları da cevaplayan Kandemir, yeni seçmen sosyolojisine değinerek, "Çok fazla tespitimiz var. Birincisi, hizmet siyasetinin Türkiye’de uzunca dönem esas teşkil ettiğini gördük; ama son dönemde siyasette, hizmet siyasetinin yeterli olmadığını görüyoruz. 'Siz nasıl bir şey yapacaksınız?' derseniz, metodolojimizi değiştiriyoruz, seçmene ulaşma metotlarımızı revize ediyoruz. Merkeze; her bir bireye, ayrı ayrı propaganda yapabilecek kabiliyette ve yaklaşımda bir teşkilat modelini koyuyoruz. Çünkü görüyoruz ki, siyaset çok insan merkezli, hep buna inandık, topluluklara konuşarak değil, tek tek her bir bireye, gerektiğinde ayrı ayrı konuşarak inşa edilecek bu dönem. Biz de yeni teşkilat modelimizi tam da buna göre kurguluyoruz. Bunu Cumhurbaşkanımızın ağzından biz kademeli şekilde sizlerle paylaşacağız" dedi.

'KADROLARIMIZDA TAZELENMEYE DEVAM EDİYORUZ'

Kandemir, bir takım takviyeler yapacaklarını ifade ederek, "Bazı illerimizde il başkanı arkadaşlarımızı başka yerlerde görevlendirmek üzere değerlendiriyoruz. Bunların bir kısmı başarılı. Bunları genel merkezde değerlendirmek istiyoruz. Bir kısmını başka yerlerde değerlendiriyoruz. Ama her il özelinde ve ilçe özelinde bu dinamik bir süreç, o süreç içerisinde biz gereğini yapıyoruz. Bu performansı biz genel başkanımıza arz ediyoruz. Cumhurbaşkanımız da takip ediyor zaten ve ona göre bir karar veriyoruz. Önümüzdeki süreçte de biz kadrolarımızda tazelenmeye devam ediyoruz. AK Parti’de hiçbir arkadaşımız, 'Ben görevde kalayım' diye ısrarcı da olmaz, 'aman yoruldum ben bırakayım' diye bıkkınlık belirtisi de göstermez" ifadelerini kullandı.

'İSTANBUL TEŞKİLATI ÇOK GAYRETLİ'

AK Parti İstanbul İl Teşkilatında değişim olup olmayacağı yönündeki soruyu cevaplayan Kandemir, "Bu hususta kararı biz vermiyoruz. Kararı genel başkanımız takdir ediyor. Cumhurbaşkanımıza biz performansları arz ediyoruz. O da değerlendirmesini yapıyor, arkadaşlarımızı dinliyor. Milletvekillerimizi, belediye başkanlarımızı, eski arkadaşlarımızı, sahayı, vatandaşımızı dinliyoruz. Bizde oluşan kanaatleri Genel Başkanımıza arz ediyoruz. Genel Başkanımızın talimatları varsa o talimatları biz süreç içinde yerine göre değerlendireceğiz. Bütün illerimizle ilgili o değerlendirmeyi yapmaya devam ediyoruz. İstanbul’la ilgili milletvekillerimizin tamamıyla görüşmeyi bitirebilmiş değiliz. O anlamda genel başkanımız zaten İstanbul’u çok, çok iyi bilen bir Genel Başkanımız var. İstanbul teşkilatlarımız Türkiye’ye örnek teşkilatlarımızdan, diğer teşkilatlara ilham olan teşkilatımız. Bu anlamda çok gayretli, iyi bir mücadele verdiğine inanıyoruz" dedi.

'AK PARTİ AYNI HEYECANI MUHAFAZA EDİYOR'

AK Parti'nin eski heyecanını kaybettiğine ilişkin iddiaların hatırlatılması üzerine Kandemir, "'AK Parti’de bir başarısızlık var, teşkilatlarını bir değerlendirsin' gibi bir durum yok. AK Parti birinci parti, en büyük parti, en yakınındaki partiyi ikiye katlamış siyasi parti. Aynı heyecanı fazlasıyla muhafaza ediyor. Dünyada bizi diğer siyasi hareketlerden ayıran en önemli özelliğimizden bir tanesi bu bizim. 18 senenin sonunda bir heyecanı, hedefleri paylaşmamızla ilgili. 18 senenin sonunda hala bizim topluma söyleyecek yeni şeylerimiz var. Söylemeye devam edeceğiz. Hedefler koyuyoruz, bu hedefler için mücadele ediyoruz" dedi.

'GÜÇLENEREK ÇIKACAĞIMIZI GÖRÜYORUZ'

Kandemir, 7'nci olağan kongre için yoğun bir saha çalışması yapıldığını vurgulayarak, "Biz süreçlerden çok çok güçlenerek çıkacağımızı görüyoruz. Çok daha geniş bir toplumsal tabana oturduğumuzu görüyorum. Eğer biz bu geniş toplumsal tabanı, kadrolarımızda temsil imkanını oluşturabilirsek, biz bu geniş toplumsal tabanı kadrolarımızda da muhafaza edip, kendilerini ifade imkanını oluşturabilirsek, ki başaracağız. İnşallah ben hedefimizin çok çok daha yüksekte neticeleneceğini görüyorum" dedi.

'HENÜZ ORTADA YOKLAR'

Yeni siyasi oluşumlar hakkındaki değerlendirmesi ve diğer partilerden AK Parti’ye geçişlerin olup olmayacağına yönelik sorulan soruya Kandemir, "Yeni siyasi oluşumlar henüz ortada yoklar, onun için yorum yapabilecek durumda değiliz doğrusu. Ne tüzel kişilikleri var, ne söylemleri var, ne kadroları var, yorum yapılacak durumda değil. Çok da gündemimizde yok, biz işimize, gündemimize bakıyoruz. Önce ortaya çıksınlar, ondan sonra değerlendirmeye tabi tutulurlar. Parti programı, tüzüğü, bir eylem, bir söylem görmedik. Onu gördükten sonra değerlendirme yapmak mümkün olabilir. Bu süreçte Genel Başkanımız çerçevesini şöyle çizdi; milletin teveccüh gösterdiği bütün arkadaşlarımızla çalışmayı arzu ediyoruz. Geçmişte farklı siyasi partilerde bulunmuş arkadaşlarımızı da bu süreçte biz aramızda görmeyi arzu ederiz. Bunlarla ilgili arkadaşlarımız da çalışmalarını yapıyorlar. Biz toplumun, milletin teveccüh gösterdiği, ilkelerimize, çizgimize uygun, buna destek vermeyi arzu eden herkesi hareketimizin içinde görmeyi arzu ederiz" diye cevap verdi.

'ÜYE SAYIMIZI 15 MİLYONA ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ'

Kandemir, AK Parti’nin üye sayısı hakkında tartışmalara da değinerek, AK Parti dışındaki bütün siyasi partilerin üye sayısının toplamının 2 milyon 691 bin olduğunu, AK Parti’nin üye sayısının ise 10 milyon 397 bin olduğunu söyledi. Bu yıl uzun zamandır üyelikten düşürülemeyen vefat eden üyelerin, üyelikten düşürüldüğünü bu rakamın ise 340 bin olduğunu ifade eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, "Bu süreçte de 390 bin yeni üye yapmışız. Bu bizim için çok dinamik bir süreç. Bu 10 milyon 400 bin üyemizi inşallah önümüzdeki 3 senede, 15 milyona çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

