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AK Parti'li Kandemir: Teröre en keskin cevabı veren il Şırnak

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.09.2019 14:06 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesini ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, 5 yıl içerisinde teröre en fazla bedel veren ilin Şırnak olduğunu, teröre en keskin cevabı da yine Şırnak’ın verdiğini söyledi.

AK Parti'li Kandemir: Teröre en keskin cevabı veren il Şırnak

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA) - ŞIRNAK'ın Silopi ilçesini ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, 5 yıl içerisinde teröre en fazla bedel veren ilin Şırnak olduğunu, teröre en keskin cevabı da yine Şırnak’ın verdiğini söyledi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, beraberinde AK Parti milletvekilleri Ziver Özdemir, Abdullah Ağralı ve Rizgin Birlik ve AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ile birlikte AK Parti Silopi teşkilatını ziyaret etti. Çiçeklerle karşılaşan Kandemir, partililerle selamlaştı. Elini öpmek isteyen bir anneye Kandemir sarılarak izin vermedi. Kandemir, AK Parti İlçe Başkanı Rana Tellioğlu ve partililerle görüştü.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Biz hangi tarihin çocukları olduğumuzu bilen bir siyasi hareketiz. Bu kadim coğrafyanın, bu toprakların, bu tarihin ulusumuza hangi yükü yüklediğini bilen bir siyasi hareketiz. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız tüm dünya mazlumları için yüksek çıkıyor ise eğer Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünyanın egemenlerinin gözlerinin içine bakarak 'Sizin düzeniniz haksızlık adaletsizlik kan ve gözyaşı üretti' diye biliyorsa eğer bu kadim coğrafyanın insanlarının yürekliliği onların cesaretini bir araya gelişi sizlerin bize verdiğiniz güç sebebiyle oluyor. Bize bedeller ödettiler. Aramıza nifak tohumları ekmeye kalktılar, çalıştılar. Kısmen başarılı da oldular. Bedel ödedik. Teröre bedel ödedik. Ama şimdi hamdolsun Şırnak’ta, işte Cizre'deydik. Şimdi Silopi’deyiz. Hep beraber bir aradayız. Kadınlarımızla gençlerimizle büyüklerimizle kanaat önderlerimizle ya diyoruz ki bu coğrafya, bu topraklar bizim" dedi.
Buradan Anadolu Aslanları İşadamları Derneği'nin (ASKON) açılışına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Teröre gerçekten de şu son 5 sene içerisinde en büyük bedeli ödeyip fakat en keskin cevabı vermiş olan ildir Şırnak. Onun çok bu açılışın çok önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.
Hediye takdiminin ardından Kandemir ve beraberindekiler kurdele kesti.

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AK Parti'li Kandemir: Teröre en keskin cevabı veren il ŞırnakAK Parti'li Kandemir: Teröre en keskin cevabı veren il ŞırnakAK Parti'li Kandemir: Teröre en keskin cevabı veren il ŞırnakAK Parti'li Kandemir: Teröre en keskin cevabı veren il Şırnak

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